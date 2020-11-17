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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Вів 17 лис, 2020 15:35
Libo написав:proftpd66
Не слушайте всякую мудню людей, которые сами никогда не торговали, сидят перед компом, смотрят в графики и учат других.
Я покупал разные дивидендные акции и докладываю из собственного опыта.
Локхид. Начал покупать c $40 и потом уже чуть дороже. По дивидендам через несколько лет вышли на $12 в год. В цене поднимались до $400+. Т.е. и дивиденды, курсовой рост.
Рио Тинто. Покупал в диапазоне $30-40 за акцию. Выходили на дивиденды $6 в год. Сейчас стоимость акции $60+.
Классический тяжелый случай с Боингом. Покупал в районе $40. По дивидендам выходили в диапазоне $4-7 в год. Стоимость до катастрофы и проблем с 747 MAX доходила до $450, а сейчас $200. И пока никаких дивидендов. Тяжелый период.
Какое проедание капитала, что несет это пьяное полено?!
Только вперед!
На TRQ багато заробив?
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Вів 17 лис, 2020 16:21
Ukrainian написав:
На TRQ багато заробив?
Начнем с того, что TRQ покупались не как дивидендные акции, а расчитанные на рост. Из-за сдвигов сроков в завершении строительства подземных сооружений и шахт, выход на проектную мощность планируется где-то года через полтора. Положительными факторами будут еще такие обстоятельства, что в аккурат к этому времени вырастут цены и дефицит меди, неожиданное увеличение в породах содержания золота, сильное снижение содержание меди на действующих рудниках- конкурентах.
Вот через пару лет и посмотрим.
Хочу и мечтаю на TRQ миллион. На одной этой позиции. Была подсказка из космоса.
Себестоимость приобретения акции составила около $9 новыми или $.90 до консолидации старых акций, т.е. долгое время почти в нулях, а без усреднения был бы вообще в минусе...
Человек без мечты и цели, что птица без крыльев.
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Libo
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Додано: Вів 17 лис, 2020 16:38
San написав:
В связи с такими раздутыми ETF имеет смысл бизнес по покупке стоков, стоящих на включение в индекс, будь то Etsy 3 мес ранее или Tsla «вчера»
Где-то публикуют список акций на включение?
Насколько знаю, S&P уведомляет по факту. Но есть методика включения, и, по-идее, на динамическом анализе потенциальных кандидатов на вход и выход можно строить торговые стратегии
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Додано: Вів 17 лис, 2020 17:38
Продал акции компании Gladstone Commercial Corporation (GOOD), зафиксировали прибыль +11,47%.
Продолжаю накапливать денежные средства на балансе для возможной будущей коррекции рынка.
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Macaquinho
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Додано: Вів 17 лис, 2020 18:25
Libo написав: zРадио написав:
TSLA +13% на постмаркете. S&P добавляет ее в индекс "500" с 21-го декабря
Провтыкал эту новость. Опять что ли накатывать?
Наразі 7% ріст у Тесли
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Ukrainian
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Додано: Вів 17 лис, 2020 18:43
Ukrainian написав:
Наразі 7% ріст у Тесли
Всё нормально. Мне не к спеху. Не буду дивиться, нехай козириться.
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Libo
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Додано: Сер 18 лис, 2020 00:04
Под закрытие рынка были проданы акции компании Simon Property Group Inc (SPG), зафиксировал прибыль +19,66%.
Надеюсь, это была не преждевременная продажа.
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Macaquinho
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