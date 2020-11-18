candle645 написав:С RTX перекинулся в BA, который сегодня уже закрыл в +9% (я не жадный и был согласен на 200 еще на открытии). В среду рассчитываю на откат после сегодняшнего роста и буду выбирать между LMT и RTX... Т.е. регулярная фиксация прибыли после резкого роста, паузы в рассчете на коррекцию, ротация внутри сегментов или где-то рядом. Например сегодня буквально за 10 мин до закрытия сменил CCL на SPCE. .
Зафиксировал по 23.5 открытый позавчера SPCE, +13.46% , сейчас перевариваю новости насчет доп. выпуска NCLH, и похоже снова собираюсь туда. С боингом таки получилась фигня, закрывать его по 200 была не самая удачная идея Хочу обратно, но хотя-бы по 205
candle645 написав: С боингом таки получилась фигня, закрывать его по 200 была не самая удачная идея Хочу обратно, но хотя-бы по 205
Так сейчас же $212? Я закрыл одну спекулятивную позицию +$100 за бумагу, висело еще с весны. Еще одна, брал по $137, открыта, тоже хочу сотку. Не к спеху. И еще в старом лонге. Тесла показывает чудеса. Тоже пока не к спеху. И я жадный и азартный.
Libo написав:Я закрыл одну спекулятивную позицию +$100 за бумагу, висело еще с весны. Еще одна, брал по $137, открыта, тоже хочу сотку. Не к спеху. И еще в старом лонге. Тесла показывает чудеса. Тоже пока не к спеху. И я жадный и азартный.
Их вроде было возможно закрыть еще в начале Июня сняв джек-пот в 80-100% Я на IB ушел с bitfinex/binance только в середине июля и эту возможность упустил И после крипты держать открытые позиции, которые давно в плюсе просто неспособен - +10% это для меня уже повод закрыться на пару %% выше VWAP при первой-же возможности, +15% - "руки чешутся сделать это немедленно", +5-10% за сутки - тоже повод закрыться, немного подождать и перекинуться. От +40% на NCLH и 180% на ACB 2 недели назад был реально в шоке
Но в целом - подход вполне работает, тот-же BA впервые открывал по ~175, закрывал по 200, но сумарный профит >25%, а с учетом ротаций на RTX и LMT скорее все 35.
Ордер на боинг по 205 выставил уже выставил , но пока писал это сообщение начал думать про 203