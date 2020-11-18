Додано: Сер 18 лис, 2020 22:15

Libo написав: Я закрыл одну спекулятивную позицию +$100 за бумагу, висело еще с весны. Еще одна, брал по $137, открыта, тоже хочу сотку. Не к спеху. И еще в старом лонге.

Тесла показывает чудеса. Тоже пока не к спеху. И я жадный и азартный. Я закрыл одну спекулятивную позицию +$100 за бумагу, висело еще с весны. Еще одна, брал по $137, открыта, тоже хочу сотку. Не к спеху. И еще в старом лонге.Тесла показывает чудеса. Тоже пока не к спеху. И я жадный и азартный.

Их вроде было возможно закрыть еще в начале Июня сняв джек-пот в 80-100%Я на IB ушел с bitfinex/binance только в середине июля и эту возможность упустилИ после крипты держать открытые позиции, которые давно в плюсе просто неспособен - +10% это для меня уже повод закрыться на пару %% выше VWAP при первой-же возможности, +15% - "руки чешутся сделать это немедленно", +5-10% за сутки - тоже повод закрыться, немного подождать и перекинуться.От +40% на NCLH и 180% на ACB 2 недели назад был реально в шокеНо в целом - подход вполне работает, тот-же BA впервые открывал по ~175, закрывал по 200, но сумарный профит >25%, а с учетом ротаций на RTX и LMT скорее все 35.Ордер на боинг по 205 выставил уже выставил, но пока писал это сообщение начал думать про 203