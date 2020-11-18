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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 15:17

Boeing’s 737 Max Is Back. Are You Ready to Board?

Boeing's 737 Max gets approval to fly passengers again

Bloomberg
(Bloomberg Opinion) -- Boeing Co.’s 737 Max is back. It will be flying in a very different world than the one it left some 20 months ago.

The Federal Aviation Administration approved the Max to resume commercial flights on Wednesday.

Дождались? :lol:
Следующая ступенька вверх Боинга в январе - завершение беспилотных испытаний Старлинка, и во второй половине следующего года - пилотируемый полет. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 15:38

ЗЫ
В контексте Боинга. С ним соответственно теперь будет выкарабкиваться и General Electric. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 16:29

V-образно не получилось - будет W, но с менее глубоким и, вероятно, более длительным вторым дном, чем было первое

Зображення
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 20:16

  candle645 написав:С RTX перекинулся в BA, который сегодня уже закрыл в +9% (я не жадный и был согласен на 200 еще на открытии). В среду рассчитываю на откат после сегодняшнего роста и буду выбирать между LMT и RTX...
Т.е. регулярная фиксация прибыли после резкого роста, паузы в рассчете на коррекцию, ротация внутри сегментов или где-то рядом. Например сегодня буквально за 10 мин до закрытия сменил CCL на SPCE.
.

Зафиксировал по 23.5 открытый позавчера SPCE, +13.46% 8) , сейчас перевариваю новости насчет доп. выпуска NCLH, и похоже снова собираюсь туда.
С боингом таки получилась фигня, закрывать его по 200 была не самая удачная идея :oops: Хочу обратно, но хотя-бы по 205
candle645
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 20:34

  candle645 написав:
С боингом таки получилась фигня, закрывать его по 200 была не самая удачная идея :oops: Хочу обратно, но хотя-бы по 205


Так сейчас же $212?
Я закрыл одну спекулятивную позицию +$100 за бумагу, висело еще с весны. Еще одна, брал по $137, открыта, тоже хочу сотку. :oops: Не к спеху. И еще в старом лонге.
Тесла показывает чудеса. Тоже пока не к спеху. И я жадный и азартный. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 20:36

ЗЫ А так ты хочешь взять, понял.
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 22:15

  Libo написав:Я закрыл одну спекулятивную позицию +$100 за бумагу, висело еще с весны. Еще одна, брал по $137, открыта, тоже хочу сотку. Не к спеху. И еще в старом лонге.
Тесла показывает чудеса. Тоже пока не к спеху. И я жадный и азартный.


Их вроде было возможно закрыть еще в начале Июня сняв джек-пот в 80-100% :shock:
Я на IB ушел с bitfinex/binance только в середине июля и эту возможность упустил :cry:
И после крипты держать открытые позиции, которые давно в плюсе просто неспособен - +10% это для меня уже повод закрыться на пару %% выше VWAP при первой-же возможности, +15% - "руки чешутся сделать это немедленно", +5-10% за сутки - тоже повод закрыться, немного подождать и перекинуться.
От +40% на NCLH и 180% на ACB 2 недели назад был реально в шоке

Но в целом - подход вполне работает, тот-же BA впервые открывал по ~175, закрывал по 200, но сумарный профит >25%, а с учетом ротаций на RTX и LMT скорее все 35.

Ордер на боинг по 205 выставил уже выставил :D , но пока писал это сообщение начал думать про 203 :twisted:
candle645
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