Додано: Сер 18 лис, 2020 15:17

Boeing’s 737 Max Is Back. Are You Ready to Board?

Boeing's 737 Max gets approval to fly passengers againBloomberg(Bloomberg Opinion) -- Boeing Co.’s 737 Max is back. It will be flying in a very different world than the one it left some 20 months ago.The Federal Aviation Administration approved the Max to resume commercial flights on Wednesday.Дождались?Следующая ступенька вверх Боинга в январе - завершение беспилотных испытаний Старлинка, и во второй половине следующего года - пилотируемый полет.