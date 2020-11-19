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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 121122123124
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 15:17

Boeing’s 737 Max Is Back. Are You Ready to Board?

Boeing's 737 Max gets approval to fly passengers again

Bloomberg
(Bloomberg Opinion) -- Boeing Co.’s 737 Max is back. It will be flying in a very different world than the one it left some 20 months ago.

The Federal Aviation Administration approved the Max to resume commercial flights on Wednesday.

Дождались? :lol:
Следующая ступенька вверх Боинга в январе - завершение беспилотных испытаний Старлинка, и во второй половине следующего года - пилотируемый полет. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 15:38

ЗЫ
В контексте Боинга. С ним соответственно теперь будет выкарабкиваться и General Electric. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 16:29

V-образно не получилось - будет W, но с менее глубоким и, вероятно, более длительным вторым дном, чем было первое

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zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 20:16

  candle645 написав:С RTX перекинулся в BA, который сегодня уже закрыл в +9% (я не жадный и был согласен на 200 еще на открытии). В среду рассчитываю на откат после сегодняшнего роста и буду выбирать между LMT и RTX...
Т.е. регулярная фиксация прибыли после резкого роста, паузы в рассчете на коррекцию, ротация внутри сегментов или где-то рядом. Например сегодня буквально за 10 мин до закрытия сменил CCL на SPCE.
.

Зафиксировал по 23.5 открытый позавчера SPCE, +13.46% 8) , сейчас перевариваю новости насчет доп. выпуска NCLH, и похоже снова собираюсь туда.
С боингом таки получилась фигня, закрывать его по 200 была не самая удачная идея :oops: Хочу обратно, но хотя-бы по 205
candle645
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 20:34

  candle645 написав:
С боингом таки получилась фигня, закрывать его по 200 была не самая удачная идея :oops: Хочу обратно, но хотя-бы по 205


Так сейчас же $212?
Я закрыл одну спекулятивную позицию +$100 за бумагу, висело еще с весны. Еще одна, брал по $137, открыта, тоже хочу сотку. :oops: Не к спеху. И еще в старом лонге.
Тесла показывает чудеса. Тоже пока не к спеху. И я жадный и азартный. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 20:36

ЗЫ А так ты хочешь взять, понял.
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 22:15

  Libo написав:Я закрыл одну спекулятивную позицию +$100 за бумагу, висело еще с весны. Еще одна, брал по $137, открыта, тоже хочу сотку. Не к спеху. И еще в старом лонге.
Тесла показывает чудеса. Тоже пока не к спеху. И я жадный и азартный.


Их вроде было возможно закрыть еще в начале Июня сняв джек-пот в 80-100% :shock:
Я на IB ушел с bitfinex/binance только в середине июля и эту возможность упустил :cry:
И после крипты держать открытые позиции, которые давно в плюсе просто неспособен - +10% это для меня уже повод закрыться на пару %% выше VWAP при первой-же возможности, +15% - "руки чешутся сделать это немедленно", +5-10% за сутки - тоже повод закрыться, немного подождать и перекинуться.
От +40% на NCLH и 180% на ACB 2 недели назад был реально в шоке

Но в целом - подход вполне работает, тот-же BA впервые открывал по ~175, закрывал по 200, но сумарный профит >25%, а с учетом ротаций на RTX и LMT скорее все 35.

Ордер на боинг по 205 выставил уже выставил :D , но пока писал это сообщение начал думать про 203 :twisted:
candle645
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 00:10

Первый рейс 737 MAX 29 декабря по маршруту Майами-НЮС. Там два близких по времени рейса и тех, кто бздит, будут отправлять вторым бортом.
Ввод всех бортов этой модели планируется уже на весну.

Движуха вокруг Палантир. Big Data. Работает на ЦРУ и ФБР. Говорят, большое будущее, именно их искусственный интеллект вычислил местонахождение Усамы Бин Ладена и расскрыл аферу Медоффа. Хотя чего там было расскрывать, эта афера была шита белыми нитками. Соровский фонд давно запакован акциями Палантира, но высказал недовольство их сотрудничеством с ЦРУ и ФБР, сказал, если б знал, что они такие, то их бы не покупал. А мы против сотрудничества с ЦРУ и ФБР ничего не имеем. Наоборот. Поддеживаем такое сотрудничество других и ищем его сами. :oops: Значит поучаствуем в этом движении. :lol:

Palantir Technologies Inc. (PLTR)
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 23:28

IMF said that a disconnect between financial markets and real economic activity poses risks to financial stability, while higher debt levels may make future investments more difficult.

Схоже що фінансова криза все ще може грянути.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
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