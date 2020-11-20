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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 21:51

Уважаемые, подскажите, какие акции растет если растет биток?

Nvidia - пока не растут.
ранее росла.

Майнеры перестают майнить? и курс улетит в 300к?
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
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