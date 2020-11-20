Уважаемые, подскажите, какие акции растет если растет биток?
Nvidia - пока не растут.
ранее росла.
Майнеры перестают майнить? и курс улетит в 300к?
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 21:51
Уважаемые, подскажите, какие акции растет если растет биток?
Nvidia - пока не растут.
ранее росла.
Майнеры перестают майнить? и курс улетит в 300к?
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 23:15
майнери майнять на Bitfury
Нвідія для тензорів і ШІ + НМ
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 20 лис, 2020 23:24
в сети недавно был халвинг. уменьшилось вознаграждение для майнера. Майнить перестанут, курс улетит.
Я хотел про другой спросить. Про Nvidia. Никто не подскажет, что будет расте вместе с битком? размышлений нету?
что это?
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 23:25
но будет рост всего. И евро, и гривна и крипта. НО недвига будет на втором плане. Ты можешь ее построить много. Переизбыток строек.
Согласен. Но высвободившиеся деньги куда пойдут в кризис? и при ставке 0%? правильно, в хайповые акции, типо теслы и так далее.В реальный сектор не пойдут, в том числе недвигу, а пойдут в хайп.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
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