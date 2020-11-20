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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 21:51

Уважаемые, подскажите, какие акции растет если растет биток?

Nvidia - пока не растут.
ранее росла.

Майнеры перестают майнить? и курс улетит в 300к?
Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа.
http://bratsk.org/news/show/22906.html :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 23:15

майнери майнять на Bitfury

https://ru.wikipedia.org/wiki/Bitfury

Нвідія для тензорів і ШІ + НМ
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 23:24

  greenozon написав:майнери майнять на Bitfury

https://ru.wikipedia.org/wiki/Bitfury

Нвідія для тензорів і ШІ + НМ


в сети недавно был халвинг. уменьшилось вознаграждение для майнера. Майнить перестанут, курс улетит.

Я хотел про другой спросить. Про Nvidia. Никто не подскажет, что будет расте вместе с битком? размышлений нету?


  greenozon написав:
Нвідія для тензорів і ШІ + НМ


что это?
Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа.
http://bratsk.org/news/show/22906.html :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 23:25

  Мизантрóп написав:
  proftpd66 написав:airmax78

какие кейсы в 2021 кроме недвиги? Алькоины?

Зображення



но будет рост всего. И евро, и гривна и крипта. НО недвига будет на втором плане. Ты можешь ее построить много. Переизбыток строек.

  artlife написав:
  proftpd66 написав:Мизантрóп

но будет рост всего. И евро, и гривна и крипта..

Будет рост всего по отношению ко всему и, поэтому, этот рост никто не заметит.

К тому же, это всё будет труднее зарабатывать, поэтому этот рост будет, скорее, похож на спад.

Таков мой прогноз.


Согласен. Но высвободившиеся деньги куда пойдут в кризис? и при ставке 0%? правильно, в хайповые акции, типо теслы и так далее.В реальный сектор не пойдут, в том числе недвигу, а пойдут в хайп.
Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа.
http://bratsk.org/news/show/22906.html :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 12:12

  Libo написав:ЗЫ
В контексте Боинга. С ним соответственно теперь будет выкарабкиваться и General Electric. 8)


с 737 макс такое дело. он полетит. но первая же авария даже по случайности опять его приморозит надолго. а поскольку максов наклепали много, шансы не такие уж и маленькие.

ковид их добивает, как эпл добивает интел после плюх от амд :mrgreen:
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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