Libo написав:Кроме того, довольно скоро будет принят двухтриллионный релиф билл. Кроме того, планы Байдена выделить 3 триллиона на инфраструктуру и зеленую энергетику.
The U.S. government's total revenue is estimated to be $3.863 trillion for FY 2021. Income taxes will contribute $1.932 trillion. Another $1.373 trillion will come from payroll taxes. This includes $1.011 trillion for Social Security, $308 billion for Medicare, and $43 billion for unemployment insurance. Corporate taxes will add another $284 billion. The Tax Cut and Jobs Act cut taxes for corporations much more than it did for individuals. In 2015, corporations paid 11%, and income taxpayers paid 47%.
Загальні податкові збори до федерального бюджету 3.8 трильйони А тут уже 5 трильйонів тратити зібрались Станок друкарський витримає?
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Oil will be $90 in the first quarter of 2015 Prediction: Goldman had originally forecast West Texas Intermediate crude prices to reach $90 a barrel for the first quarter of 2015, but it made headlines when it cut its price target in late October for the beginning of this year.
Reality: It's now three weeks into 2015, and oil remains below $50, befuddling nearly every analyst on Wall Street.
Ціну жижі вони теж коли вангували
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian написав:Oil will be $90 in the first quarter of 2015 Prediction: Goldman had originally forecast West Texas Intermediate crude prices to reach $90 a barrel for the first quarter of 2015, but it made headlines when it cut its price target in late October for the beginning of this year.
Reality: It's now three weeks into 2015, and oil remains below $50, befuddling nearly every analyst on Wall Street.
Ціну жижі вони теж коли вангували
На фондовом рынке зачастую надо работать с точностью до наёброт этим предсказаниям, особенно массовым и формирующим тренды. Многие десятки миллионов богатеньких буратин, можно попотрошить, подучить, потренировать ... Козьма Прутков говорил, не верь глазам своим. И ты своим не верь, что они глупые читают.