Хто бажає заробити 300% за рік на китайській теслі
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Пон 23 лис, 2020 23:21
The 8 analysts offering 12-month price forecasts for Xpeng Inc have a median target of 308.28, with a high estimate of 381.72 and a low estimate of 150.60. The median estimate represents a +317.89% increase from the last price of 73.77.
Хто бажає заробити 300% за рік на китайській теслі
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Вів 24 лис, 2020 01:00
Нарисуют еще акций - верующие раскупят.
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