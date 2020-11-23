Хто бажає заробити 300% за рік на китайській теслі
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Пон 23 лис, 2020 23:21
The 8 analysts offering 12-month price forecasts for Xpeng Inc have a median target of 308.28, with a high estimate of 381.72 and a low estimate of 150.60. The median estimate represents a +317.89% increase from the last price of 73.77.
Хто бажає заробити 300% за рік на китайській теслі
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Вів 24 лис, 2020 01:00
Нарисуют еще акций - верующие раскупят.
Додано: Вів 24 лис, 2020 08:36
Хрущевки с годами дорожают, не потому что становятся лучше, а потому что фантиков становится больше.
Додано: Вів 24 лис, 2020 10:34
Все будет зависеть от настроений в тот момент. Ожидается, что с рынка перед новым годом уйдет порядка $300 млрд. при его капитализации $94 трлн.
Додано: Вів 24 лис, 2020 12:10
Можно смело брать в спекулятивной перспективе. Кстати, как и NIO...
Додано: Вів 24 лис, 2020 16:00
Re: Идеи для торговли на рынках США
Капіталізація цікава штука
По теорії це $94 трлн а на практиці набагато менше
Якщо 10% інвесторів вирішать продати то по теорії капіталізація повина стати 8.4 трлн
На практиці вона буде в кращому разі 5 трлн
Якщо 20% вирішать продати то в теорії капіталізація мала б змінитись до 7.4 трлн
На практиці буде 3 трлн
І так далі
Реальність така що на ці трильйони немає реальних покупців з трильйонами кешу
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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