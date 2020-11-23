Додано: Вів 24 лис, 2020 18:01

Ukrainian написав: Реальність така що на ці трильйони немає реальних покупців з трильйонами кешу Реальність така що на ці трильйони немає реальних покупців з трильйонами кешу

А зачем же нам фед кеш підкидує?Правильно! Чтоб мы шли и замещали выбывших из игры миллионеров. А потом и мы со своими миллионами из игры выйдем. И нас заместят новые желающие стать миллионерами, и им фед быбла подкинет, чтоб они у нас акции выкупили.Капитализация рынка считается по полной.Возьмем рынок недвижимости. Общая капитализация $35 трлн. Понятно, все сразу не здристнут, людям же надо где-то жить. Но все равно под эту всю сумму фед выпускает деньги и они реально существуют, просто могут обращаться в других секторах. Поэтому, теоретически и гипотетически, если все американские домовладельцы решат в один день продать свое жилье и улететь на Луну,у оставшихся на планете Земля деньги на выкуп этого жиилья должны найтись, фед их заблаговременно напечатал и нам, землянам, раздал.Так же и с фондовым рынком. Деньги у человечества есть, должно хватить на все.