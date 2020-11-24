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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 126127128129
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 20:33

Libo

для экономики никакого V-shape сценария и близко нет. А Доу просто восстанавливается на эмиссионных деньгах от мартовского падения. Сегодня он выше, чем год назад, всего на 5%, притом, что среднегодовой прирост - 11%...

Пара недель эйфории от победы Байдена и анонса запуска вакцин. А после - флэт и коррекция
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 21:54

  trololo написав: еще не поздно запрыгнуть на поезд свидетелей святого илона, пока все индексные фонды не затарятся, только ту зе мун. шорт флоат 6,3%, продолжает падать, но топливо еще есть :D

надо накатить за триллион капы, всего лишь бы за месяц до 21.12... эх мечты, мечты.


Ходят слухи, что Berkshire Hathaway по Тесле формирует 5% позицию. Дедушка старый, ему всё равно, но дров на рынке ему явно не хватает. Свидетели секты святого Илона упёртые и сказали, что ждут триллионной капитализации. 8) Мы же держим ухо востро, но не спешим. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 22:12

Вот будет цирк, если вдруг превысит капу эппла. Хорошая возможность для инст инвесторов закрыться об etf. Если это будет не единичный случай pump&dump, то etf могут перестать быть граалем.
За дедушку не верю, на хаях обычно всякие дикие слухи рождаются. Типа Роллс и Ройс купит мотор сич
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 22:30

Про бафета на редите писали что фуфляк, но и без него покупателей будет много, а вот с продавцами явно беда :) затарился по самые помидоры,когда как не сейчас. Неси нас святой илонушка к небесам бо дуже гроши треба
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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