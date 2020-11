Додано: Сер 25 лис, 2020 03:18

Виробники вакцин вниз

Авіалінії та тесли вверх



Jim Cramer: Stock market is 'the most speculative' I've ever seen



You can’t lose in that market,” he said, adding “it’s like a slot machine” that always pays out. “I’ve not seen this in my career,” stressed Cramer, who came to Wall Street in the mid-1980s after joining Goldman Sachs and later became a hedge fund manager before becoming a financial journalist.

Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".