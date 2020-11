Форуми / Фондовий ринок: цінні папери,

#<1 ... 126127128129 Додано: Вів 24 лис, 2020 20:33



для экономики никакого V-shape сценария и близко нет. А Доу просто восстанавливается на эмиссионных деньгах от мартовского падения. Сегодня он выше, чем год назад, всего на 5%, притом, что среднегодовой прирост - 11%...



Пара недель эйфории от победы Байдена и анонса запуска вакцин. А после - флэт и коррекция zРадио

trololo написав: еще не поздно запрыгнуть на поезд свидетелей святого илона, пока все индексные фонды не затарятся, только ту зе мун. шорт флоат 6,3%, продолжает падать, но топливо еще есть

надо накатить за триллион капы, всего лишь бы за месяц до 21.12... эх мечты, мечты.



надо накатить за триллион капы, всего лишь бы за месяц до 21.12... эх мечты, мечты. еще не поздно запрыгнуть на поезд свидетелей святого илона, пока все индексные фонды не затарятся, только ту зе мун. шорт флоат 6,3%, продолжает падать, но топливо еще естьнадо накатить за триллион капы, всего лишь бы за месяц до 21.12... эх мечты, мечты.



Ходят слухи, что Berkshire Hathaway по Тесле формирует 5% позицию. Дедушка старый, ему всё равно, но дров на рынке ему явно не хватает. Свидетели секты святого Илона упёртые и сказали, что ждут триллионной капитализации. Мы же держим ухо востро, но не спешим.

Повідомлень: 8917 З нами з: 14.11.11 Подякував: 360 раз. Подякували: 4104 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 лис, 2020 22:12 Вот будет цирк, если вдруг превысит капу эппла. Хорошая возможность для инст инвесторов закрыться об etf. Если это будет не единичный случай pump&dump, то etf могут перестать быть граалем.

За дедушку не верю, на хаях обычно всякие дикие слухи рождаются. Типа Роллс и Ройс купит мотор сич ..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)

now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian e X change San

затарился по самые помидоры,когда как не сейчас. Неси нас святой илонушка к небесам бо дуже гроши треба Про бафета на редите писали что фуфляк, но и без него покупателей будет много, а вот с продавцами явно беда

Повідомлень: 4902 З нами з: 16.10.14 Подякував: 2150 раз. Подякували: 1280 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 лис, 2020 03:18 Виробники вакцин вниз

Авіалінії та тесли вверх



Jim Cramer: Stock market is 'the most speculative' I've ever seen



You can't lose in that market," he said, adding "it's like a slot machine" that always pays out. "I've not seen this in my career," stressed Cramer, who came to Wall Street in the mid-1980s after joining Goldman Sachs and later became a hedge fund manager before becoming a financial journalist.

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ukrainian

Повідомлень: 9296 З нами з: 18.06.08 Подякував: 24 раз. Подякували: 643 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 лис, 2020 04:32 Libo написав: Dow Crosses 30,000 as Stocks Stage a V-Shaped Rebound -- Barrons.com

11:32 AM ET 11/24/20 | Dow Jones





By Jacob Sonenshine



That didn't take long. The Dow Jones Industrial Average hit 30,002 eight months after tanking to around 20,000 as the pandemic hit, sending the global economy into a deep recession.



The index hit the then-record-high level of 29,551 on Feb. 12, after having fallen below 20,000 on March 23, when stocks around the world hit bottom during the 2020 bear market. The Federal Reserve said it would provide unlimited stimulus and the Dow rose 11.2% to 20,704 the next day and hasn't looked back since.



At 30,000, the Dow had risen 44% from its March 24 level and 61% from the March 23 low. That is better than a V-shaped recovery -- a rapid rebound from a plunge -- given that the index's pre-pandemic high, reached on Feb. 12, was a touch below 30,000.



Many market watchers scratched their heads at the astounding performance of stocks as the virus spread and the economy staggered in April and May. Investors, though, were betting on a V-shaped economic rebound, which they have almost gotten. Gross domestic product is now running at annualized levels that are about 95% of previous level.



The S&P 500, which most agree is a better proxy for the health of the economy than the Dow, has also risen about 61% since March 23. The gain has been led by big tech stocks, whose earnings weren't hit as severely from the Covid-19 recession. They have rebounded rapidly on the strength of stay-at-home services and as longer-term trends like the shift to digital advertising and cloud services gained speed. -- Barrons.com11:32 AM ET 11/24/20 | Dow JonesBy Jacob SonenshineThat didn't take long. The Dow Jones Industrial Average hit 30,002 eight months after tanking to around 20,000 as the pandemic hit, sending the global economy into a deep recession.The index hit the then-record-high level of 29,551 on Feb. 12, after having fallen below 20,000 on March 23, when stocks around the world hit bottom during the 2020 bear market. The Federal Reserve said it would provide unlimited stimulus and the Dow rose 11.2% to 20,704 the next day and hasn't looked back since.At 30,000, the Dow had risen 44% from its March 24 level and 61% from the March 23 low. That is better than a V-shaped recovery -- a rapid rebound from a plunge -- given that the index's pre-pandemic high, reached on Feb. 12, was a touch below 30,000.Many market watchers scratched their heads at the astounding performance of stocks as the virus spread and the economy staggered in April and May. Investors, though, were betting on a V-shaped economic rebound, which they have almost gotten. Gross domestic product is now running at annualized levels that are about 95% of previous level.The S&P 500, which most agree is a better proxy for the health of the economy than the Dow, has also risen about 61% since March 23. The gain has been led by big tech stocks, whose earnings weren't hit as severely from the Covid-19 recession. They have rebounded rapidly on the strength of stay-at-home services and as longer-term trends like the shift to digital advertising and cloud services gained speed.



Dow 36,000: The New Strategy for Profiting From the Coming Rise in the Stock Market is a 1999 book by syndicated columnist James K. Glassman and economist Kevin A. Hassett,[1][2] in which they argued that stocks in 1999 were significantly undervalued and concluded that there would be a fourfold market increase with the Dow Jones Industrial Average (DJIA) rising to 36,000 by 2002 or 2004.[3][4] The Dow was pushed down by the bursting of the dot-com bubble as the NASDAQ peaked in 2000 and bottomed out in 2002, and by the September 11 attacks in 2001. The Dow fell below 8,000 in 2002, remained below 12,000 until 2006, and below 30,000 until 2020, when it attained and exceeded said number for the first time.[5]



https://en.wikipedia.org/wiki/Dow_36,000



Виявляється ДОУ повинен був пробити 36,000 ще у 2002-2004

А в реальності тільки в 2020 пробив 30,000.



Dow 36,000: The New Strategy for Profiting From the Coming Rise in the Stock Market is a 1999 book by syndicated columnist James K. Glassman and economist Kevin A. Hassett,[1][2] in which they argued that stocks in 1999 were significantly undervalued and concluded that there would be a fourfold market increase with the Dow Jones Industrial Average (DJIA) rising to 36,000 by 2002 or 2004.[3][4] The Dow was pushed down by the bursting of the dot-com bubble as the NASDAQ peaked in 2000 and bottomed out in 2002, and by the September 11 attacks in 2001. The Dow fell below 8,000 in 2002, remained below 12,000 until 2006, and below 30,000 until 2020, when it attained and exceeded said number for the first time.[5]

https://en.wikipedia.org/wiki/Dow_36,000

Виявляється ДОУ повинен був пробити 36,000 ще у 2002-2004
А в реальності тільки в 2020 пробив 30,000.

Слабаки не догадались що можна просто друкувати долари і сидіти рівно на попі

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ukrainian

Повідомлень: 9296 З нами з: 18.06.08 Подякував: 24 раз. Подякували: 643 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 лис, 2020 04:57 zРадио написав: Libo



для экономики никакого V-shape сценария и близко нет. А Доу просто восстанавливается на эмиссионных деньгах от мартовского падения. Сегодня он выше, чем год назад, всего на 5%, притом, что среднегодовой прирост - 11%...



Пара недель эйфории от победы Байдена и анонса запуска вакцин. А после - флэт и коррекция для экономики никакого V-shape сценария и близко нет. А Доу просто восстанавливается на эмиссионных деньгах от мартовского падения. Сегодня он выше, чем год назад, всего на 5%, притом, что среднегодовой прирост - 11%...Пара недель эйфории от победы Байдена и анонса запуска вакцин. А после - флэт и коррекция





Японський індекс 80х року нагадує американський 2020х

Тоді теж вірили що всі проблеми можна вирішити через станок Японський індекс 80х року нагадує американський 2020хТоді теж вірили що всі проблеми можна вирішити через станок Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ukrainian

