change_pm
думаю понаєх точно бузити не буде, бо відправлять назад у вишневе хвости коровам крутити
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Сер 25 лис, 2020 17:08
change_pm
думаю понаєх точно бузити не буде, бо відправлять назад у вишневе хвости коровам крутити
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Сер 25 лис, 2020 17:10
основную часть перекупил примерно по цене сплита (вышел, потом опять зашел по той же цене), потом добавлял плечи, но с коротким стопом, пришлось скинуть во время боковика. лишний кеш вывел (строю дом), держал около 70 акций, после новостей про индекс купил декабрьский колл 500, вчера еще один колл 560.
надеюсь сыпаться не начнем с этим всем добром, а то быстро профит улетучится.
есть небольшой шанс на тыщу до НГ. не очень большой, но есть. я с детства мечтал высидеть такой рост да еще и с плечами
Востаннє редагувалось trololo в Сер 25 лис, 2020 17:15, всього редагувалось 1 раз.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Сер 25 лис, 2020 17:13
для медведей есть варианты получше, сейчас теслу шортить, да если еще и без покрытия, ну это для очень рисковых пацанов типа гастарбайтера
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Сер 25 лис, 2020 17:16
Нєнеєєєєєє.... Теслу я лав! Я її не шорчу )))
Мені пофіг по якому інструменту, але хочу побачити, як виглядає вживу - лонгсквіз )))
Ну, і по Теслі, я не вірю, що "вангарди" будуть купляти на хаях ринку, імхо.
Додано: Сер 25 лис, 2020 17:17
менше читайте ватно-конспірологічних джерел, все буде добре трамп піде накуй
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Сер 25 лис, 2020 17:19
що значиить не будуть? індекс треба копіювати, нікуди діватись. будуть сопіти і купляти. на то вони і пасивні фонди, їм "не надо думать, надо брать", як кажуть ріелтори.
літом були хаї, весною, восени 2019 булии хаї. і те що зараз хай, не означає, що не буде новогу
главное оружие рашистов - ложь
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