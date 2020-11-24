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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 127128129130
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 17:08

change_pm

думаю понаєх точно бузити не буде, бо відправлять назад у вишневе хвости коровам крутити :mrgreen:
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 17:10

  airmax78 написав:
  trololo написав:Про бафета на редите писали что фуфляк, но и без него покупателей будет много, а вот с продавцами явно беда :) затарился по самые помидоры,когда как не сейчас. Неси нас святой илонушка к небесам бо дуже гроши треба

Затарились раньше или уже после 500?


основную часть перекупил примерно по цене сплита (вышел, потом опять зашел по той же цене), потом добавлял плечи, но с коротким стопом, пришлось скинуть во время боковика. лишний кеш вывел (строю дом), держал около 70 акций, после новостей про индекс купил декабрьский колл 500, вчера еще один колл 560.

надеюсь сыпаться не начнем с этим всем добром, а то быстро профит улетучится.

есть небольшой шанс на тыщу до НГ. не очень большой, но есть. я с детства мечтал высидеть такой рост да еще и с плечами
Востаннє редагувалось trololo в Сер 25 лис, 2020 17:15, всього редагувалось 1 раз.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 17:13

  change_pm написав:4. Дуже хочу побачити лонгсквіз в Теслі пофіг з якого привода, але з ціллю "Вангардам" дешевше закупитись.

зі. Іншалла, Ілонушка, давай не підкачай )))) Треба ж щоб і ведмедям щось та залишилось на цукерочки ))))


для медведей есть варианты получше, сейчас теслу шортить, да если еще и без покрытия, ну это для очень рисковых пацанов типа гастарбайтера :mrgreen:
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trololo
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 17:16

  trololo написав:
  change_pm написав:4. Дуже хочу побачити лонгсквіз в Теслі пофіг з якого привода, але з ціллю "Вангардам" дешевше закупитись.

зі. Іншалла, Ілонушка, давай не підкачай )))) Треба ж щоб і ведмедям щось та залишилось на цукерочки ))))


для медведей есть варианты получше, сейчас теслу шортить, да если еще и без покрытия, ну это для очень рисковых пацанов типа гастарбайтера :mrgreen:

Нєнеєєєєєє.... Теслу я лав! Я її не шорчу )))

Мені пофіг по якому інструменту, але хочу побачити, як виглядає вживу - лонгсквіз )))

Ну, і по Теслі, я не вірю, що "вангарди" будуть купляти на хаях ринку, імхо.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 17:17

  change_pm написав:Якщо не помиляюсь, Сині штати були готові вийти з США при вигращі Трампа.
Імхо, ця історія ще не скінчилась )))

Дати - кінець січня.


менше читайте ватно-конспірологічних джерел, все буде добре :) трамп піде накуй
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trololo
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 17:19

  change_pm написав:Ну, і по Теслі, я не вірю, що "вангарди" будуть купляти на хаях ринку, імхо.


що значиить не будуть? індекс треба копіювати, нікуди діватись. будуть сопіти і купляти. на то вони і пасивні фонди, їм "не надо думать, надо брать", як кажуть ріелтори.

літом були хаї, весною, восени 2019 булии хаї. і те що зараз хай, не означає, що не буде новогу
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trololo
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