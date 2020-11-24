change_pm
думаю понаєх точно бузити не буде, бо відправлять назад у вишневе хвости коровам крутити
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Сер 25 лис, 2020 17:08
change_pm
думаю понаєх точно бузити не буде, бо відправлять назад у вишневе хвости коровам крутити
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Сер 25 лис, 2020 17:10
основную часть перекупил примерно по цене сплита (вышел, потом опять зашел по той же цене), потом добавлял плечи, но с коротким стопом, пришлось скинуть во время боковика. лишний кеш вывел (строю дом), держал около 70 акций, после новостей про индекс купил декабрьский колл 500, вчера еще один колл 560.
надеюсь сыпаться не начнем с этим всем добром, а то быстро профит улетучится.
есть небольшой шанс на тыщу до НГ. не очень большой, но есть. я с детства мечтал высидеть такой рост да еще и с плечами
Востаннє редагувалось trololo в Сер 25 лис, 2020 17:15, всього редагувалось 1 раз.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Сер 25 лис, 2020 17:13
для медведей есть варианты получше, сейчас теслу шортить, да если еще и без покрытия, ну это для очень рисковых пацанов типа гастарбайтера
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Сер 25 лис, 2020 17:16
Нєнеєєєєєє.... Теслу я лав! Я її не шорчу )))
Мені пофіг по якому інструменту, але хочу побачити, як виглядає вживу - лонгсквіз )))
Ну, і по Теслі, я не вірю, що "вангарди" будуть купляти на хаях ринку, імхо.
Додано: Сер 25 лис, 2020 17:17
менше читайте ватно-конспірологічних джерел, все буде добре трамп піде накуй
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Сер 25 лис, 2020 17:19
що значиить не будуть? індекс треба копіювати, нікуди діватись. будуть сопіти і купляти. на то вони і пасивні фонди, їм "не надо думать, надо брать", як кажуть ріелтори.
літом були хаї, весною, восени 2019 булии хаї. і те що зараз хай, не означає, що не буде новогу
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Сер 25 лис, 2020 19:30
Почитай, якщо не чув, що таке дарк пул. В цьому році в серпні здається, хтось дохеріща скидував Пфайзер для того, щоб портфель врізноважити.
Так Пфайзер максимум рухався в той час десь на 50 центів.
Я всіх нюансів не знаю, але думаю, що всі покупки Тесли в ІТФ пройдуть вне ринка.
Додано: Сер 25 лис, 2020 19:50
У всех украинских членов секты святого Илона с утра нервы выдержали? Никто не сбрасывал? Отож. Главное в танке это не бздеть. Мы с вами в праведном бою.
Тесла, Тесла!
Комп шортит в кромешной мгле.
Бой идет святой и правый.
Смертный бой не ради Теслы,
Ради бабок на земле.
Додано: Сер 25 лис, 2020 19:59
ціна буде ринкова в будь-якому випадку.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Сер 25 лис, 2020 20:05
Цікава новина:
Наразі найбільше ковід померших з травня в Штатах.
50 млн американців на це свято поїдуть до родичів.
Цікаво, чи це не приведе до ріста ковіда?
Цікаво, чи це не приведе до локдаунів? Хоча, як я зрозумів владі Штатів покуй, нехай сцуко дохнуть )))
Це тільки толерасти йоропейці свої країни на локдауни закривали, не дивлячись на збитки.
А американці зайняті іншими справами ... молодці - Доу 30 000 і нехай сцуко всі здохнуть, тоді Доу буде 40 000
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