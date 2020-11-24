Trump уже говорив поки він през (офіційно до січня 20) ніяких локдаунів не буде. Ну владі якби вигідно шоб пенси передохли на них одні витрати а доходу ніякого
Капіталізм як він є
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Сер 25 лис, 2020 20:08
Re: Идеи для торговли на рынках США
Trump уже говорив поки він през (офіційно до січня 20) ніяких локдаунів не буде. Ну владі якби вигідно шоб пенси передохли на них одні витрати а доходу ніякого
Капіталізм як він є
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Сер 25 лис, 2020 20:27
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