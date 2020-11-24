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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 128129130131
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 20:08

Re: Идеи для торговли на рынках США

  change_pm написав:чи це не приведе до локдаунів?

Trump уже говорив поки він през (офіційно до січня 20) ніяких локдаунів не буде. Ну владі якби вигідно шоб пенси передохли на них одні витрати а доходу ніякого
Капіталізм як він є
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 20:27

Доля компаний ТОП500, чьи акции торгуются лучше SPX - на минималках. Так что для лонгистов индекс - то, что доктор прописал. Собирая портфель самостоятельно, можно и в лужу сесть

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