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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 129130131132>
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 20:08

Re: Идеи для торговли на рынках США

  change_pm написав:чи це не приведе до локдаунів?

Trump уже говорив поки він през (офіційно до січня 20) ніяких локдаунів не буде. Ну владі якби вигідно шоб пенси передохли на них одні витрати а доходу ніякого
Капіталізм як він є
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 20:27

Доля компаний ТОП500, чьи акции торгуются лучше SPX - на минималках. Так что для лонгистов индекс - то, что доктор прописал. Собирая портфель самостоятельно, можно и в лужу сесть

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zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 20:33

  Ukrainian написав:
  change_pm написав:чи це не приведе до локдаунів?

Trump уже говорив поки він през (офіційно до січня 20) ніяких локдаунів не буде. Ну владі якби вигідно шоб пенси передохли на них одні витрати а доходу ніякого
Капіталізм як він є

Шорты явно жмут. Пенсы в Штатах- большие спендеры и работодатели: прислуга, медицина и тп. У них в 401к накопилось и приумножилось, и они обладатели недвиги без ипотеки.

Зы. Локдаун объявляют местные власти, вроде федералы не сильно влияют
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
San
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 20:36

  zРадио написав:Собирая портфель самостоятельно, можно и в лужу сесть


Как раз наоборот. Только самостоятельно, никого не надо слушать. А вот капитана Либо слушать можно. Тогда точно в лужу не сядешь. :o
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 20:37

  Ukrainian написав:
  change_pm написав:чи це не приведе до локдаунів?

Trump уже говорив поки він през (офіційно до січня 20) ніяких локдаунів не буде. Ну владі якби вигідно шоб пенси передохли на них одні витрати а доходу ніякого
Капіталізм як він є

Зря він так! Померші йому і відомстили, проголосували за Байдена...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 21:01

  Libo написав:Движуха вокруг Палантир. Big Data. Работает на ЦРУ и ФБР. Говорят, большое будущее, именно их искусственный интеллект вычислил местонахождение Усамы Бин Ладена и расскрыл аферу Медоффа. Хотя чего там было расскрывать, эта афера была шита белыми нитками. Соровский фонд давно запакован акциями Палантира, но высказал недовольство их сотрудничеством с ЦРУ и ФБР, сказал, если б знал, что они такие, то их бы не покупал. А мы против сотрудничества с ЦРУ и ФБР ничего не имеем. Наоборот. Поддеживаем такое сотрудничество других и ищем его сами. :oops: Значит поучаствуем в этом движении. :lol:

Palantir Technologies Inc. (PLTR)


За эту прошедшую неделю Палантир дал +65% и только за сегодня в районе +20%.
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 21:01

  Libo написав:
  zРадио написав:Собирая портфель самостоятельно, можно и в лужу сесть


Как раз наоборот. Только самостоятельно, никого не надо слушать. А вот капитана Либо слушать можно. Тогда точно в лужу не сядешь. :o


История с теслой очень показательна насчет эффективности индексных фондов и невозможности их обыграть. Теперь все пассивщики купят теслу хотят или не хотят этого, и по совсем другой цене, чем могли бы сами. Хотя от американских пенсов не убудет гг
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 21:02

  Libo написав:
  Libo написав:Движуха вокруг Палантир. Big Data. Работает на ЦРУ и ФБР. Говорят, большое будущее, именно их искусственный интеллект вычислил местонахождение Усамы Бин Ладена и расскрыл аферу Медоффа. Хотя чего там было расскрывать, эта афера была шита белыми нитками. Соровский фонд давно запакован акциями Палантира, но высказал недовольство их сотрудничеством с ЦРУ и ФБР, сказал, если б знал, что они такие, то их бы не покупал. А мы против сотрудничества с ЦРУ и ФБР ничего не имеем. Наоборот. Поддеживаем такое сотрудничество других и ищем его сами. :oops: Значит поучаствуем в этом движении. :lol:

Palantir Technologies Inc. (PLTR)


За эту прошедшую неделю Палантир дал +65% и только за сегодня в районе +20%.


Круто, поздравляем держателей.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 21:03

  change_pm написав:
  Ukrainian написав:
  change_pm написав:чи це не приведе до локдаунів?

Trump уже говорив поки він през (офіційно до січня 20) ніяких локдаунів не буде. Ну владі якби вигідно шоб пенси передохли на них одні витрати а доходу ніякого
Капіталізм як він є

Зря він так! Померші йому і відомстили, проголосували за Байдена...


Свічку тримали?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 21:07

  trololo написав:История с теслой очень показательна насчет эффективности индексных фондов и невозможности их обыграть.


А кто лезет в торговлю индексами? :shock:
В Америке индексами торгует высшая каста самых опытных брокеров, которые прошли через всё. У них мощнейшее информационное обеспечение, которое нам и не снилось. Особо доверенные лица масонерии. Нефиг туда даже лезть. 8)
Libo
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