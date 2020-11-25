Libo написав:

Движуха вокруг Палантир. Big Data. Работает на ЦРУ и ФБР. Говорят, большое будущее, именно их искусственный интеллект вычислил местонахождение Усамы Бин Ладена и расскрыл аферу Медоффа. Хотя чего там было расскрывать, эта афера была шита белыми нитками. Соровский фонд давно запакован акциями Палантира, но высказал недовольство их сотрудничеством с ЦРУ и ФБР, сказал, если б знал, что они такие, то их бы не покупал. А мы против сотрудничества с ЦРУ и ФБР ничего не имеем. Наоборот. Поддеживаем такое сотрудничество других и ищем его сами.Значит поучаствуем в этом движении.Palantir Technologies Inc. (PLTR)