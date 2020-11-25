Trump уже говорив поки він през (офіційно до січня 20) ніяких локдаунів не буде. Ну владі якби вигідно шоб пенси передохли на них одні витрати а доходу ніякого Капіталізм як він є
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Libo написав:Движуха вокруг Палантир. Big Data. Работает на ЦРУ и ФБР. Говорят, большое будущее, именно их искусственный интеллект вычислил местонахождение Усамы Бин Ладена и расскрыл аферу Медоффа. Хотя чего там было расскрывать, эта афера была шита белыми нитками. Соровский фонд давно запакован акциями Палантира, но высказал недовольство их сотрудничеством с ЦРУ и ФБР, сказал, если б знал, что они такие, то их бы не покупал. А мы против сотрудничества с ЦРУ и ФБР ничего не имеем. Наоборот. Поддеживаем такое сотрудничество других и ищем его сами. Значит поучаствуем в этом движении.
Palantir Technologies Inc. (PLTR)
За эту прошедшую неделю Палантир дал +65% и только за сегодня в районе +20%.
zРадио написав:Собирая портфель самостоятельно, можно и в лужу сесть
Как раз наоборот. Только самостоятельно, никого не надо слушать. А вот капитана Либо слушать можно. Тогда точно в лужу не сядешь.
История с теслой очень показательна насчет эффективности индексных фондов и невозможности их обыграть. Теперь все пассивщики купят теслу хотят или не хотят этого, и по совсем другой цене, чем могли бы сами. Хотя от американских пенсов не убудет гг
Libo написав:Движуха вокруг Палантир. Big Data. Работает на ЦРУ и ФБР. Говорят, большое будущее, именно их искусственный интеллект вычислил местонахождение Усамы Бин Ладена и расскрыл аферу Медоффа. Хотя чего там было расскрывать, эта афера была шита белыми нитками. Соровский фонд давно запакован акциями Палантира, но высказал недовольство их сотрудничеством с ЦРУ и ФБР, сказал, если б знал, что они такие, то их бы не покупал. А мы против сотрудничества с ЦРУ и ФБР ничего не имеем. Наоборот. Поддеживаем такое сотрудничество других и ищем его сами. Значит поучаствуем в этом движении.
Palantir Technologies Inc. (PLTR)
За эту прошедшую неделю Палантир дал +65% и только за сегодня в районе +20%.
trololo написав:История с теслой очень показательна насчет эффективности индексных фондов и невозможности их обыграть.
А кто лезет в торговлю индексами? В Америке индексами торгует высшая каста самых опытных брокеров, которые прошли через всё. У них мощнейшее информационное обеспечение, которое нам и не снилось. Особо доверенные лица масонерии. Нефиг туда даже лезть.