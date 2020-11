Додано: Сер 25 лис, 2020 20:33

Ukrainian написав: change_pm написав: чи це не приведе до локдаунів? чи це не приведе до локдаунів?

Trump уже говорив поки він през (офіційно до січня 20) ніяких локдаунів не буде. Ну владі якби вигідно шоб пенси передохли на них одні витрати а доходу ніякого

Капіталізм як він є

Шорты явно жмут. Пенсы в Штатах- большие спендеры и работодатели: прислуга, медицина и тп. У них в 401к накопилось и приумножилось, и они обладатели недвиги без ипотеки.



Зы. Локдаун объявляют местные власти, вроде федералы не сильно влияют