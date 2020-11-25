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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 129130131132
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 21:15

А кто держит эти триллионы в индексных фондах?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 21:35

  trololo написав:А кто держит эти триллионы в индексных фондах?


Ну держать деньги в индексных фондах и торговать индексами это разные вещи.
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 21:45

https://twitter.com/_Smithchenko/status ... et%3DTweet

На графике - очевидный пузырь. И он обречен лопнуть! Может быть - на днях, может быть - в марте 2021, но обречен. А когда лопнет - всем мало не покажется!
Как такое возможно не видеть?!
По учебнику цена акции = дивиденды / банковские ставки по депозитам. Ставки сейчас буквально нулевые, поэтому цена акций стремится к бесконечности, это нормально. Проблема в том, что нулевые ставки - состояние очень нестабильное, а значит - краткосрочное


Адам Смит
@_Smithchenko
·
5h
Нулевые ставки могут поддерживаться только эмиссией. Но она приводит к инфляции и разгоняет ставки. Ставки растут - цена акций обрушивается...
Нулевые ставки еще возможны в условиях стагнирующей экономики (см. усинаварэта и-ни-сан-???дзюнэн). Но тогда и акции будут стагнировать!
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 21:48

Это интересно?

Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа.
http://bratsk.org/news/show/22906.html :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 21:49

  Ukrainian написав:Адам Смит
@_Smithchenko
·


Адам Смит - писал, что мы все умрем весной 2020 года. Я думаю далее не стоит даже и смотреть его прогнозы.
Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа.
http://bratsk.org/news/show/22906.html :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 21:52

  proftpd66 написав:
  Ukrainian написав:Адам Смит
@_Smithchenko
·


Адам Смит - писал, что мы все умрем весной 2020 года. Я думаю далее не стоит даже и смотреть его прогнозы.

Не писав він такого не фантазуй
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 21:59

  Ukrainian написав:
  proftpd66 написав:
  Ukrainian написав:Адам Смит
@_Smithchenko
·


Адам Смит - писал, что мы все умрем весной 2020 года. Я думаю далее не стоит даже и смотреть его прогнозы.

Не писав він такого не фантазуй


он написал, что кризис будет больше чем великая депрессия и будет 5-10 лет. Писал-писал! :!: :wink:
сейчас буду искать
Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа.
http://bratsk.org/news/show/22906.html :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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  #<1 ... 129130131132
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