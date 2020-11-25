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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Сер 25 лис, 2020 21:15
А кто держит эти триллионы в индексных фондах?
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Сер 25 лис, 2020 21:35
Додано: Сер 25 лис, 2020 21:45
На графике - очевидный пузырь. И он обречен лопнуть! Может быть - на днях, может быть - в марте 2021, но обречен. А когда лопнет - всем мало не покажется!
Как такое возможно не видеть?!
По учебнику цена акции = дивиденды / банковские ставки по депозитам. Ставки сейчас буквально нулевые, поэтому цена акций стремится к бесконечности, это нормально. Проблема в том, что нулевые ставки - состояние очень нестабильное, а значит - краткосрочное
Адам Смит
@_Smithchenko
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5h
Нулевые ставки могут поддерживаться только эмиссией. Но она приводит к инфляции и разгоняет ставки. Ставки растут - цена акций обрушивается...
Нулевые ставки еще возможны в условиях стагнирующей экономики (см. усинаварэта и-ни-сан-???дзюнэн). Но тогда и акции будут стагнировать!
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Сер 25 лис, 2020 21:48
Это интересно?
Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа.
http://bratsk.org/news/show/22906.html Хозяин системы.
Додано: Сер 25 лис, 2020 21:49
Адам Смит - писал, что мы все умрем весной 2020 года. Я думаю далее не стоит даже и смотреть его прогнозы.
Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа.
http://bratsk.org/news/show/22906.html Хозяин системы.
Додано: Сер 25 лис, 2020 21:52
Не писав він такого не фантазуй
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Сер 25 лис, 2020 21:59
он написал, что кризис будет больше чем великая депрессия и будет 5-10 лет. Писал-писал!
сейчас буду искать
Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа.
http://bratsk.org/news/show/22906.html Хозяин системы.
Додано: Сер 25 лис, 2020 22:03
Вот это. Он назвал это "кризис". Это называется "коррекция рынка"!
КРИЗИС 2020
Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа.
http://bratsk.org/news/show/22906.html Хозяин системы.
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