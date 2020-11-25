trololo написав:История с теслой очень показательна насчет эффективности индексных фондов и невозможности их обыграть.
А кто лезет в торговлю индексами? В Америке индексами торгует высшая каста самых опытных брокеров, которые прошли через всё. У них мощнейшее информационное обеспечение, которое нам и не снилось. Особо доверенные лица масонерии. Нефиг туда даже лезть.
На графике - очевидный пузырь. И он обречен лопнуть! Может быть - на днях, может быть - в марте 2021, но обречен. А когда лопнет - всем мало не покажется! Как такое возможно не видеть?! По учебнику цена акции = дивиденды / банковские ставки по депозитам. Ставки сейчас буквально нулевые, поэтому цена акций стремится к бесконечности, это нормально. Проблема в том, что нулевые ставки - состояние очень нестабильное, а значит - краткосрочное
Адам Смит @_Smithchenko · 5h Нулевые ставки могут поддерживаться только эмиссией. Но она приводит к инфляции и разгоняет ставки. Ставки растут - цена акций обрушивается... Нулевые ставки еще возможны в условиях стагнирующей экономики (см. усинаварэта и-ни-сан-???дзюнэн). Но тогда и акции будут стагнировать!
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Адам Смит - писал, что мы все умрем весной 2020 года. Я думаю далее не стоит даже и смотреть его прогнозы.
Не писав він такого не фантазуй
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
proftpd66 Он писал если/когда кризис грянет осенью 2020 Факт здесь не с угадыванием даты а с тем что кризис уже давно назрел и перезрел и только не грянул благодаря эмиссии центро банков (спасибо корона вирус)
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".