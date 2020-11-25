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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Сер 25 лис, 2020 22:06
Ukrainian
это не считается.
Кризиса нету, есть коррекция. Она же была в 2018, это тоже кризисом можно было назвать??? Мои знакомые, которые, в США живут, говорили что сейчас уже кризис в США начинается в 2018, но это не кризис, это коррекция.
мой ответный огонь был:viewtopic.php?p=4897700#p4897700
proftpd66 написав:
Как определить что это не коррекция?
в 2018 была коррекиция и мы все сдохли с голоду?
В Китая эпидемии уже нет
!
Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа.
http://bratsk.org/news/show/22906.html
Хозяин системы.
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Додано: Сер 25 лис, 2020 22:25
Прекращайте оффтоп. Давайте идеи на лонг или шорт
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Чет 26 лис, 2020 07:15
Ukrainian написав:
https://twitter.com/_Smithchenko/status/1331592611824537601?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1331592611824537601%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2F_Smithchenko2Fstatus2F1331592611824537601widget%3DTweet
На графике - очевидный пузырь. И он обречен лопнуть! Может быть - на днях, может быть - в марте 2021, но обречен. А когда лопнет - всем мало не покажется!
Как такое возможно не видеть?!
По учебнику цена акции = дивиденды / банковские ставки по депозитам. Ставки сейчас буквально нулевые, поэтому цена акций стремится к бесконечности, это нормально. Проблема в том, что нулевые ставки - состояние очень нестабильное, а значит - краткосрочное
Адам Смит
@_Smithchenko
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5h
Нулевые ставки могут поддерживаться только эмиссией. Но она приводит к инфляции и разгоняет ставки. Ставки растут - цена акций обрушивается...
Нулевые ставки еще возможны в условиях стагнирующей экономики (см. усинаварэта и-ни-сан-???дзюнэн). Но тогда и акции будут стагнировать!
Це саме те, що я почав думати наразі. Імхо, звичайно, але якщо транзіт влади в Штатах пройде ОК, то можливо, що в 1 кв 2021 року, ФЕД може підняти ставку.
Цього ніхто не чекає. Альтернатива підняття ставки - друкування грощей і викуп ФЕДом трежерей, тому що при нульових ставках не буде дібілів туди лізти.
Це призведе до подальшого падіння бакса і МОЖЛИВОЇ втрати ним міжнародного статусу за пару років.
Скажіть, це ФЕДу (і владі Штатів) потрібно, щоб бакс був слабий і нікому не потрібний
Думаю, що ні, і тому допускаю різке, не очікуванне підняття ставки, не дивлячись на розмови, що будуть тримати нульві ставки до 24 року.
Також допускаю, що прі піднятті ставки, можуть бути трільйоні пакети адресної допомоги - під ньолову ставку, чи може навіть соціалістичне - компенсацію ставки.
Цьому допускаю, що це можлво? Тому, що краще зразу на початку президенства Байдена рубанути гниле дерево, пройти через масові банкротства, а вже за 4 роки мати розквітаючу Америку.
Здається логічно, а як буде, ніхто не скаже ...
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Додано: Чет 26 лис, 2020 07:27
Ukrainian написав:
https://twitter.com/_Smithchenko/status/1331592611824537601?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1331592611824537601%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2F_Smithchenko2Fstatus2F1331592611824537601widget%3DTweet
На графике - очевидный пузырь. И он обречен лопнуть! Может быть - на днях, может быть - в марте 2021, но обречен. А когда лопнет - всем мало не покажется!
Как такое возможно не видеть?!
По учебнику цена акции = дивиденды / банковские ставки по депозитам. Ставки сейчас буквально нулевые, поэтому цена акций стремится к бесконечности, это нормально. Проблема в том, что нулевые ставки - состояние очень нестабильное, а значит - краткосрочное
Адам Смит
@_Smithchenko
·
5h
Нулевые ставки могут поддерживаться только эмиссией. Но она приводит к инфляции и разгоняет ставки. Ставки растут - цена акций обрушивается...
Нулевые ставки еще возможны в условиях стагнирующей экономики (см. усинаварэта и-ни-сан-???дзюнэн). Но тогда и акции будут стагнировать!
Це саме те, що я почав думати наразі. Імхо, звичайно, але якщо транзіт влади в Штатах пройде ОК, то можливо, що в 1 кв 2021 року, ФЕД може підняти ставку.
Цього ніхто не чекає. Альтернатива підняття ставки - друкування грощей і викуп ФЕДом трежерей, тому що при нульових ставках не буде дібілів туди лізти.
Це призведе до подальшого падіння бакса і МОЖЛИВОЇ втрати ним міжнародного статусу за пару років.
Скажіть, це ФЕДу (і владі Штатів) потрібно, щоб бакс був слабий і нікому не потрібний
Думаю, що ні, і тому допускаю різке, не очікуванне підняття ставки, не дивлячись на розмови, що будуть тримати нульві ставки до 24 року.
Також допускаю, що прі піднятті ставки, можуть бути трільйоні пакети адресної допомоги - під ньолову ставку, чи може навіть соціалістичне - компенсацію ставки.
Цьому допускаю, що це можлво? Тому, що краще зразу на початку президенства Байдена рубанути гниле дерево, пройти через масові банкротства, а вже за 4 роки мати розквітаючу Америку.
Здається логічно, а як буде, ніхто не скаже ...
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