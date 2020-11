Форуми / Фондовий ринок: цінні папери,

это не считается.

Кризиса нету, есть коррекция. Она же была в 2018, это тоже кризисом можно было назвать??? Мои знакомые, которые, в США живут, говорили что сейчас уже кризис в США начинается в 2018, но это не кризис, это коррекция.





proftpd66 написав: Как определить что это не коррекция?



в 2018 была коррекиция и мы все сдохли с голоду?



Прекращайте оффтоп. Давайте идеи на лонг или шорт

https://twitter.com/_Smithchenko/status/1331592611824537601?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1331592611824537601%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2F_Smithchenko2Fstatus2F1331592611824537601widget%3DTweet



На графике - очевидный пузырь. И он обречен лопнуть! Может быть - на днях, может быть - в марте 2021, но обречен. А когда лопнет - всем мало не покажется!

Как такое возможно не видеть?!

По учебнику цена акции = дивиденды / банковские ставки по депозитам. Ставки сейчас буквально нулевые, поэтому цена акций стремится к бесконечности, это нормально. Проблема в том, что нулевые ставки - состояние очень нестабильное, а значит - краткосрочное





Адам Смит

@_Smithchenko

·

5h

Нулевые ставки могут поддерживаться только эмиссией. Но она приводит к инфляции и разгоняет ставки. Ставки растут - цена акций обрушивается...

Нулевые ставки еще возможны в условиях стагнирующей экономики (см. усинаварэта и-ни-сан-???дзюнэн). Но тогда и акции будут стагнировать! https://twitter.com/_Smithchenko/status/1331592611824537601?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1331592611824537601%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2F_Smithchenko2Fstatus2F1331592611824537601widget%3DTweetНа графике - очевидный пузырь. И он обречен лопнуть! Может быть - на днях, может быть - в марте 2021, но обречен. А когда лопнет - всем мало не покажется!Как такое возможно не видеть?!По учебнику цена акции = дивиденды / банковские ставки по депозитам. Ставки сейчас буквально нулевые, поэтому цена акций стремится к бесконечности, это нормально. Проблема в том, чтоАдам Смит@_Smithchenko5hНулевые ставки могут поддерживаться только эмиссией. Но она приводит к инфляции и разгоняет ставки. Ставки растут - цена акций обрушивается...Нулевые ставки еще возможны в условиях стагнирующей экономики (см. усинаварэта и-ни-сан-???дзюнэн). Но тогда и акции будут стагнировать!

Це саме те, що я почав думати наразі.



Імхо, звичайно, але якщо транзіт влади в Штатах пройде ОК, то можливо, що в 1 кв 2021 року, ФЕД може підняти ставку.



Цього ніхто не чекає. Альтернатива підняття ставки - друкування грощей і викуп ФЕДом трежерей, тому що при нульових ставках не буде дібілів туди лізти.



Це призведе до подальшого падіння бакса і МОЖЛИВОЇ втрати ним міжнародного статусу за пару років.



Скажіть, це ФЕДу (і владі Штатів) потрібно, щоб бакс був слабий і нікому не потрібний

Думаю, що ні, і тому допускаю різке, не очікуванне підняття ставки, не дивлячись на розмови, що будуть тримати нульві ставки до 24 року.



Також допускаю, що прі піднятті ставки, можуть бути трільйоні пакети адресної допомоги - під ньолову ставку, чи може навіть соціалістичне - компенсацію ставки.



Цьому допускаю, що це можлво? Тому, що краще зразу на початку президенства Байдена рубанути гниле дерево, пройти через масові банкротства, а вже за 4 роки мати розквітаючу Америку.



Це саме те, що я почав думати наразі.

Імхо, звичайно, але якщо транзіт влади в Штатах пройде ОК, то можливо, що в 1 кв 2021 року, ФЕД може підняти ставку.

Цього ніхто не чекає. Альтернатива підняття ставки - друкування грощей і викуп ФЕДом трежерей, тому що при нульових ставках не буде дібілів туди лізти.

Це призведе до подальшого падіння бакса і МОЖЛИВОЇ втрати ним міжнародного статусу за пару років.

Скажіть, це ФЕДу (і владі Штатів) потрібно, щоб бакс був слабий і нікому не потрібний

Думаю, що ні, і тому допускаю різке, не очікуванне підняття ставки, не дивлячись на розмови, що будуть тримати нульві ставки до 24 року.

Також допускаю, що прі піднятті ставки, можуть бути трільйоні пакети адресної допомоги - під ньолову ставку, чи може навіть соціалістичне - компенсацію ставки.

Цьому допускаю, що це можлво? Тому, що краще зразу на початку президенства Байдена рубанути гниле дерево, пройти через масові банкротства, а вже за 4 роки мати розквітаючу Америку.

Здається логічно, а як буде, ніхто не скаже ...

Чекаю після Сенксгівінг дей 250К хворих на ковід-19 в Штатах в день і вимушений локдаун.

Дати - середина грудня.



Дати - середина грудня. Чекаю після Сенксгівінг дей 250К хворих на ковід-19 в Штатах в день і вимушений локдаун.Дати - середина грудня.



Давайте америкосікі, жгітє ))) і цей ріст хворих ще до Сенксгівінг дей, наступні 2 тижні в Штатах будуть вогонь!



California, Texas shatter single-day nationwide record for new coronavirus cases

https://www.msn.com/en-us/news/us/calif ... -ntp-feeds



Зі статті ... Спостерігаємо за подальшими словами цього фріка, і що він буде казати, коли в нього трупи будуть по вулицям лежати ...

Despite soaring numbers, Texas Gov. Greg Abbott said last week that he would not be ordering any further lockdowns, causing friction with local officials who are looking for more authority to order restrictions, The Texas Tribune reported.

"We are not going to have any more lockdowns in the state of Texas," Abbott said in a radio interview. "Our focal point is gonna be working to heal those who have COVID, get them out of hospitals quickly, make sure they get back to their normal lives."

Звичайно ж локдауну в Штатах не буде, вони ж не лохи, як Йоропа ))) А якщо що то, надрукують ще бабла...



Тільки, імхо, ринок такий сценарій не закладає, а живе вже провакцинованим в серні 21 року. Ну, ну, ну )))



Давайте америкосікі, жгітє ))) і цей ріст хворих ще до Сенксгівінг дей, наступні 2 тижні в Штатах будуть вогонь!

California, Texas shatter single-day nationwide record for new coronavirus cases

https://www.msn.com/en-us/news/us/calif ... -ntp-feeds

Зі статті ... Спостерігаємо за подальшими словами цього фріка, і що він буде казати, коли в нього трупи будуть по вулицям лежати ...

Despite soaring numbers, Texas Gov. Greg Abbott said last week that he would not be ordering any further lockdowns, causing friction with local officials who are looking for more authority to order restrictions, The Texas Tribune reported.

"We are not going to have any more lockdowns in the state of Texas," Abbott said in a radio interview. "Our focal point is gonna be working to heal those who have COVID, get them out of hospitals quickly, make sure they get back to their normal lives."

Звичайно ж локдауну в Штатах не буде, вони ж не лохи, як Йоропа ))) А якщо що то, надрукують ще бабла...

Тільки, імхо, ринок такий сценарій не закладає, а живе вже провакцинованим в серні 21 року. Ну, ну, ну )))

Чекаю на лонгскізи ... враховуючи, що більшість на всю котлету в акціях, можливо з плечем, а кешу в більшості влошенців 3-4-5%, то може бути дуже весело ))))

JETS на шорт

