спасибо большое, что поделились позицией, но хотелось бы еще пару слов почему они и почему сейчас
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Чет 26 лис, 2020 19:51
спасибо большое, что поделились позицией, но хотелось бы еще пару слов почему они и почему сейчас
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Чет 26 лис, 2020 19:55
есть инфа, что крупных держателей теслы в фиделити начали обзванивать ии настойчиво предлагать диверсифицироваться
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Чет 26 лис, 2020 20:07
Re: Идеи для торговли на рынках США
очередная обнова на бету автопилота. круто
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Чет 26 лис, 2020 20:53
- Компания имеет стремительный рост выручки за счет агрессивного роста продаж, чтобы продавать свои рецептурные устройства электростимуляции для лечения боли и реабилитации. Рост заказов на 96% в годовом исчислении.
- Ведущим продуктом Zynex является NexWave, устройство для чрескожной электрической стимуляции нервов (TENS) для снятия боли. Компания продает это устройство в качестве альтернативы опиоидам для лечения острой и хронической боли при самых разных состояниях, таких как артрит и спортивные травмы.
- Также, разрабатывает новый монитор объема крови CM1500 для использования в больницах и хирургических центрах (уже получили разрешение FDA)
- Консенсус-прогноз аналитиков Уолл-стрит на следующие 12 месяцев $22.5 - $30
Здесь еще нужно учесть мою стратегию торговли именно для этой компании (среднесрочная торговля) - я не буду ждать пока компания сделает x2, x3... Для меня, также важно, точка входа и стабильность компании в текущий момент.
При этом, учитываю спекулятивный риск, малую капитализацию.
Надеюсь, дал полный ответ)
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