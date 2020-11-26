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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 131132133134
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 19:51

  Macaquinho написав:Продал акции компании Pembina Pipeline (PBA), зафиксировал прибыль +11,99%.

Купил Zynex (ZYXI) - компания работает в сегменте медицинских устройств, включая средства электротерапии и обезболивания.


спасибо большое, что поделились позицией, но хотелось бы еще пару слов почему они и почему сейчас
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 19:55

есть инфа, что крупных держателей теслы в фиделити начали обзванивать ии настойчиво предлагать диверсифицироваться :mrgreen:
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 20:07

Re: Идеи для торговли на рынках США


очередная обнова на бету автопилота. круто
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 20:53

  trololo написав:
  Macaquinho написав:Продал акции компании Pembina Pipeline (PBA), зафиксировал прибыль +11,99%.

Купил Zynex (ZYXI) - компания работает в сегменте медицинских устройств, включая средства электротерапии и обезболивания.


спасибо большое, что поделились позицией, но хотелось бы еще пару слов почему они и почему сейчас


- Компания имеет стремительный рост выручки за счет агрессивного роста продаж, чтобы продавать свои рецептурные устройства электростимуляции для лечения боли и реабилитации. Рост заказов на 96% в годовом исчислении.
- Ведущим продуктом Zynex является NexWave, устройство для чрескожной электрической стимуляции нервов (TENS) для снятия боли. Компания продает это устройство в качестве альтернативы опиоидам для лечения острой и хронической боли при самых разных состояниях, таких как артрит и спортивные травмы.
- Также, разрабатывает новый монитор объема крови CM1500 для использования в больницах и хирургических центрах (уже получили разрешение FDA)
- Консенсус-прогноз аналитиков Уолл-стрит на следующие 12 месяцев $22.5 - $30

Здесь еще нужно учесть мою стратегию торговли именно для этой компании (среднесрочная торговля) - я не буду ждать пока компания сделает x2, x3... Для меня, также важно, точка входа и стабильность компании в текущий момент.
При этом, учитываю спекулятивный риск, малую капитализацию.

Надеюсь, дал полный ответ)
Macaquinho
 
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