Додано: Чет 26 лис, 2020 22:36

trololo написав: меня вот удивляет, сколько у вас позиций портфеле, как люди торгуют (даже на среднесрок) портфелем из 10-20 бумаг.. либо портфелии большие, либо просто хочется больше имитациии деятельностии меня вот удивляет, сколько у вас позиций портфеле, как люди торгуют (даже на среднесрок) портфелем из 10-20 бумаг.. либо портфелии большие, либо просто хочется больше имитациии деятельностии

25-30 позиций в портфеле, плюс примерно столько-же в ватч листе (но из них половина вообще еще ни разу не открывалась). Большинство позиций 3-5% от всего капитала, максимум 8-10% после усреднения. Для всех интересующих инструментов и сегментов раз в неделю пересчитываю основные параметры (гэпы/изменения на aftermarket и pre-trade, волатильность внутри торговой сессии, "расстояния" между локальными минимумами/максимумами и т.п.). Свой бот в телеграме для чисто личного пользования, который перед открытием шлет инфу по нужным иструментам и мониторит спайки + пару индикаторов (но пока-что из ТА я осилил и реально использую разве-что Momentum).Оборот - 60-70% в месяц.Обьемы пока скромные - на уровне 4-5 месячных з/п IT team lead.Доход - июль-сентябрь +3-4%, октябрь -8%, ноябрь +25%, но у меня весьма специфический портфель в котором сейчас ~45% авиация/круизы/хорека и ~40% нефть/банки. Т.е. сектора которые на ковиде упали в 3-4 раза.В норме рассчитываю на 20-25%/год.По факту трейдинг превратился в доп. работу, на которую сейчас уходит 10-15 часов в неделю - чтение новостей, допиливание рассчетов и бота, моделирование различных стратегий и идей и т.д. Сидеть в широких ETF, бондах и дивидентных акциях "сверхнадежных" компаний ради 5-8%/год как-то совсем не интерестно.Года полтора на основной работе занимался разработкой алго-трейдинга на криптобиржах, сейчас уже более года занимаюсь получением и первичной обработкой данных с обычных бирж, которыми в конечном итоге пользуются большинство участников этого форумаТ.е. для меня трейдинг это еще и глубокое погружение в предметную область, которое сильно помогает на основной работе и текущим работодателем только приветствуется.