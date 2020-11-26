спасибо большое, что поделились позицией, но хотелось бы еще пару слов почему они и почему сейчас
|
|
|
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Чет 26 лис, 2020 19:51
спасибо большое, что поделились позицией, но хотелось бы еще пару слов почему они и почему сейчас
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Чет 26 лис, 2020 19:55
есть инфа, что крупных держателей теслы в фиделити начали обзванивать ии настойчиво предлагать диверсифицироваться
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Чет 26 лис, 2020 20:07
Re: Идеи для торговли на рынках США
очередная обнова на бету автопилота. круто
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Чет 26 лис, 2020 20:53
- Компания имеет стремительный рост выручки за счет агрессивного роста продаж, чтобы продавать свои рецептурные устройства электростимуляции для лечения боли и реабилитации. Рост заказов на 96% в годовом исчислении.
- Ведущим продуктом Zynex является NexWave, устройство для чрескожной электрической стимуляции нервов (TENS) для снятия боли. Компания продает это устройство в качестве альтернативы опиоидам для лечения острой и хронической боли при самых разных состояниях, таких как артрит и спортивные травмы.
- Также, разрабатывает новый монитор объема крови CM1500 для использования в больницах и хирургических центрах (уже получили разрешение FDA)
- Консенсус-прогноз аналитиков Уолл-стрит на следующие 12 месяцев $22.5 - $30
Здесь еще нужно учесть мою стратегию торговли именно для этой компании (среднесрочная торговля) - я не буду ждать пока компания сделает x2, x3... Для меня, также важно, точка входа и стабильность компании в текущий момент.
При этом, учитываю спекулятивный риск, малую капитализацию.
Надеюсь, дал полный ответ)
Додано: Чет 26 лис, 2020 21:21
Macaquinho
Да, это эталонный пост по теме ветки, супер.
И что эта поделка реально альтернатива опиоидам? Прямо грааль, понаблюдаю
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Чет 26 лис, 2020 22:36
Идеи для торговли на рынках США
25-30 позиций в портфеле, плюс примерно столько-же в ватч листе (но из них половина вообще еще ни разу не открывалась). Большинство позиций 3-5% от всего капитала, максимум 8-10% после усреднения. Для всех интересующих инструментов и сегментов раз в неделю пересчитываю основные параметры (гэпы/изменения на aftermarket и pre-trade, волатильность внутри торговой сессии, "расстояния" между локальными минимумами/максимумами и т.п.). Свой бот в телеграме для чисто личного пользования, который перед открытием шлет инфу по нужным иструментам и мониторит спайки + пару индикаторов (но пока-что из ТА я осилил и реально использую разве-что Momentum).
Оборот - 60-70% в месяц.
Обьемы пока скромные - на уровне 4-5 месячных з/п IT team lead.
Доход - июль-сентябрь +3-4%, октябрь -8%, ноябрь +25%, но у меня весьма специфический портфель в котором сейчас ~45% авиация/круизы/хорека и ~40% нефть/банки. Т.е. сектора которые на ковиде упали в 3-4 раза.
В норме рассчитываю на 20-25%/год.
По факту трейдинг превратился в доп. работу, на которую сейчас уходит 10-15 часов в неделю - чтение новостей, допиливание рассчетов и бота, моделирование различных стратегий и идей и т.д. Сидеть в широких ETF, бондах и дивидентных акциях "сверхнадежных" компаний ради 5-8%/год как-то совсем не интерестно.
Года полтора на основной работе занимался разработкой алго-трейдинга на криптобиржах, сейчас уже более года занимаюсь получением и первичной обработкой данных с обычных бирж, которыми в конечном итоге пользуются большинство участников этого форума
Т.е. для меня трейдинг это еще и глубокое погружение в предметную область, которое сильно помогает на основной работе и текущим работодателем только приветствуется.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|