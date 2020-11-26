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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 131132133134
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 19:51

  Macaquinho написав:Продал акции компании Pembina Pipeline (PBA), зафиксировал прибыль +11,99%.

Купил Zynex (ZYXI) - компания работает в сегменте медицинских устройств, включая средства электротерапии и обезболивания.


спасибо большое, что поделились позицией, но хотелось бы еще пару слов почему они и почему сейчас
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 19:55

есть инфа, что крупных держателей теслы в фиделити начали обзванивать ии настойчиво предлагать диверсифицироваться :mrgreen:
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 20:07

Re: Идеи для торговли на рынках США


очередная обнова на бету автопилота. круто
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 20:53

  trololo написав:
  Macaquinho написав:Продал акции компании Pembina Pipeline (PBA), зафиксировал прибыль +11,99%.

Купил Zynex (ZYXI) - компания работает в сегменте медицинских устройств, включая средства электротерапии и обезболивания.


спасибо большое, что поделились позицией, но хотелось бы еще пару слов почему они и почему сейчас


- Компания имеет стремительный рост выручки за счет агрессивного роста продаж, чтобы продавать свои рецептурные устройства электростимуляции для лечения боли и реабилитации. Рост заказов на 96% в годовом исчислении.
- Ведущим продуктом Zynex является NexWave, устройство для чрескожной электрической стимуляции нервов (TENS) для снятия боли. Компания продает это устройство в качестве альтернативы опиоидам для лечения острой и хронической боли при самых разных состояниях, таких как артрит и спортивные травмы.
- Также, разрабатывает новый монитор объема крови CM1500 для использования в больницах и хирургических центрах (уже получили разрешение FDA)
- Консенсус-прогноз аналитиков Уолл-стрит на следующие 12 месяцев $22.5 - $30 (нынешняя цена $13.42)

Здесь еще нужно учесть мою стратегию торговли именно для этой компании (среднесрочная торговля) - я не буду ждать пока компания сделает x2, x3... Для меня, также важно, точка входа и стабильность компании в текущий момент.
При этом, учитываю спекулятивный риск, малую капитализацию.

Надеюсь, дал полный ответ)
Востаннє редагувалось Macaquinho в Чет 26 лис, 2020 23:28, всього редагувалось 1 раз.
Macaquinho
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 21:21

Macaquinho

Да, это эталонный пост по теме ветки, супер.

И что эта поделка реально альтернатива опиоидам? Прямо грааль, понаблюдаю
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 22:36

Идеи для торговли на рынках США

  trololo написав:меня вот удивляет, сколько у вас позиций портфеле, как люди торгуют (даже на среднесрок) портфелем из 10-20 бумаг.. либо портфелии большие, либо просто хочется больше имитациии деятельностии :mrgreen:


25-30 позиций в портфеле, плюс примерно столько-же в ватч листе (но из них половина вообще еще ни разу не открывалась). Большинство позиций 3-5% от всего капитала, максимум 8-10% после усреднения. Для всех интересующих инструментов и сегментов раз в неделю пересчитываю основные параметры (гэпы/изменения на aftermarket и pre-trade, волатильность внутри торговой сессии, "расстояния" между локальными минимумами/максимумами и т.п.). Свой бот в телеграме для чисто личного пользования, который перед открытием шлет инфу по нужным иструментам и мониторит спайки + пару индикаторов (но пока-что из ТА я осилил и реально использую разве-что Momentum).
Оборот - 60-70% в месяц.
Обьемы пока скромные - на уровне 4-5 месячных з/п IT team lead.
Доход - июль-сентябрь +3-4%, октябрь -8%, ноябрь +25%, но у меня весьма специфический портфель в котором сейчас ~45% авиация/круизы/хорека и ~40% нефть/банки. Т.е. сектора которые на ковиде упали в 3-4 раза.
В норме рассчитываю на 20-25%/год.

По факту трейдинг превратился в доп. работу, на которую сейчас уходит 10-15 часов в неделю - чтение новостей, допиливание рассчетов и бота, моделирование различных стратегий и идей и т.д. Сидеть в широких ETF, бондах и дивидентных акциях "сверхнадежных" компаний ради 5-8%/год как-то совсем не интерестно.

Года полтора на основной работе занимался разработкой алго-трейдинга на криптобиржах, сейчас уже более года занимаюсь получением и первичной обработкой данных с обычных бирж, которыми в конечном итоге пользуются большинство участников этого форума 8)
Т.е. для меня трейдинг это еще и глубокое погружение в предметную область, которое сильно помогает на основной работе и текущим работодателем только приветствуется.
candle645
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 22:42

  trololo написав:
И что эта поделка реально альтернатива опиоидам? Прямо грааль, понаблюдаю


Сложно сказать, объективных отзывов мало. Не грааль, но судя по продажам - спрос есть.

Когда начинаешь копаться во всех этих биотехнологических компаниях - осознаешь, как много интересных разработок сейчас проводится по разным направлениям. Мой watchlist только биотеха уже достиг около 50 компаний. :)
Ну и конечно, почти все они сопряжены с дополнительными рисками.
Macaquinho
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 23:59

  Macaquinho написав:
  trololo написав:
И что эта поделка реально альтернатива опиоидам? Прямо грааль, понаблюдаю


Сложно сказать, объективных отзывов мало. Не грааль, но судя по продажам - спрос есть.

Когда начинаешь копаться во всех этих биотехнологических компаниях - осознаешь, как много интересных разработок сейчас проводится по разным направлениям. Мой watchlist только биотеха уже достиг около 50 компаний. :)
Ну и конечно, почти все они сопряжены с дополнительными рисками.

Что на счёт etf на биотех? Может лучше его взять?
EvgeniyL
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 00:07

:shock:
Libo
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