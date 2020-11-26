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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 132133134135
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 01:11

  EvgeniyL написав:
  Macaquinho написав:
  trololo написав:
И что эта поделка реально альтернатива опиоидам? Прямо грааль, понаблюдаю


Сложно сказать, объективных отзывов мало. Не грааль, но судя по продажам - спрос есть.

Когда начинаешь копаться во всех этих биотехнологических компаниях - осознаешь, как много интересных разработок сейчас проводится по разным направлениям. Мой watchlist только биотеха уже достиг около 50 компаний. :)
Ну и конечно, почти все они сопряжены с дополнительными рисками.

Что на счёт etf на биотех? Может лучше его взять?


Может и лучше. В зависимости от ваших целей.

Если стратегия купить и забыть - отличный вариант. На примере iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) +17.51% за последний год. И этот сектор будет продолжать развиваться, с этим не поспоришь.
Минусы такого ETF: рынок биотеха подвержен очень высокой волатильности - затягивание исследований, плохие результаты испытаний, отказ FDA... все это дополнительные риски и в рамках ETF вы не получите гибкости быстрого управления отдельными провальными компаниями.

Я не долгосрочный инвестор - постоянно отслеживаю рынок (в частности и биотех) и могу одну и ту же компанию из своего watchlist купить/продать 5 раз в течении года (фиксируя при этом каждый раз небольшую прибыль 5%-20% за сделку), если её показатели меня будут устраивать.
Минусы моего метода: я трачу достаточно много времени на анализ рынка.
Macaquinho
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 12:04

  Libo написав::shock:

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Во всех этих расчетах упускается один маленький нюанс: население Земли не бесконечно и выгребать хоть Теслы, хоть Тойоты, хоть Таврии сотнями миллионов машин в год физически не способно. Выгребать сотнями миллионов в год машины из среднего и верхнего ценового сегметна - тем более.
2 трлн. дол. выручки в 2030? Это сколько машин нужно продать? 50 млн? 60 млн? Занять 70-80% всего мирового рынка автомобилей? И после этого все равно иметь капитализацию Х10 к выручке? А прогноз на 4 трлн., наверное, учитывает экспорт Тесл в соседние звездные системы?
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