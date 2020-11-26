EvgeniyL написав:Macaquinho написав:
Сложно сказать, объективных отзывов мало. Не грааль, но судя по продажам - спрос есть.
Когда начинаешь копаться во всех этих биотехнологических компаниях - осознаешь, как много интересных разработок сейчас проводится по разным направлениям. Мой watchlist только биотеха уже достиг около 50 компаний.
Ну и конечно, почти все они сопряжены с дополнительными рисками.
Что на счёт etf на биотех? Может лучше его взять?
Может и лучше. В зависимости от ваших целей.
Если стратегия купить и забыть - отличный вариант. На примере iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) +17.51% за последний год. И этот сектор будет продолжать развиваться, с этим не поспоришь.
Минусы такого ETF: рынок биотеха подвержен очень высокой волатильности - затягивание исследований, плохие результаты испытаний, отказ FDA... все это дополнительные риски и в рамках ETF вы не получите гибкости быстрого управления отдельными провальными компаниями.
Я не долгосрочный инвестор - постоянно отслеживаю рынок (в частности и биотех) и могу одну и ту же компанию из своего watchlist купить/продать 5 раз в течении года (фиксируя при этом каждый раз небольшую прибыль 5%-20% за сделку), если её показатели меня будут устраивать.
Минусы моего метода: я трачу достаточно много времени на анализ рынка.