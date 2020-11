Форуми / Фондовий ринок: цінні папери,

EvgeniyL написав: Macaquinho написав: trololo написав:

И что эта поделка реально альтернатива опиоидам? Прямо грааль, понаблюдаю И что эта поделка реально альтернатива опиоидам? Прямо грааль, понаблюдаю



Сложно сказать, объективных отзывов мало. Не грааль, но судя по продажам - спрос есть.



Когда начинаешь копаться во всех этих биотехнологических компаниях - осознаешь, как много интересных разработок сейчас проводится по разным направлениям. Мой watchlist только биотеха уже достиг около 50 компаний.

Сложно сказать, объективных отзывов мало. Не грааль, но судя по продажам - спрос есть.

Когда начинаешь копаться во всех этих биотехнологических компаниях - осознаешь, как много интересных разработок сейчас проводится по разным направлениям. Мой watchlist только биотеха уже достиг около 50 компаний.

Ну и конечно, почти все они сопряжены с дополнительными рисками.

Что на счёт etf на биотех? Может лучше его взять? Что на счёт etf на биотех? Может лучше его взять?



Может и лучше. В зависимости от ваших целей.



Если стратегия купить и забыть - отличный вариант. На примере iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) +17.51% за последний год. И этот сектор будет продолжать развиваться, с этим не поспоришь.

Минусы такого ETF: рынок биотеха подвержен очень высокой волатильности - затягивание исследований, плохие результаты испытаний, отказ FDA... все это дополнительные риски и в рамках ETF вы не получите гибкости быстрого управления отдельными провальными компаниями.



Я не долгосрочный инвестор - постоянно отслеживаю рынок (в частности и биотех) и могу одну и ту же компанию из своего watchlist купить/продать 5 раз в течении года (фиксируя при этом каждый раз небольшую прибыль 5%-20% за сделку), если её показатели меня будут устраивать.

Может и лучше. В зависимости от ваших целей.

Если стратегия купить и забыть - отличный вариант. На примере iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) +17.51% за последний год. И этот сектор будет продолжать развиваться, с этим не поспоришь.

Минусы такого ETF: рынок биотеха подвержен очень высокой волатильности - затягивание исследований, плохие результаты испытаний, отказ FDA... все это дополнительные риски и в рамках ETF вы не получите гибкости быстрого управления отдельными провальными компаниями.

Я не долгосрочный инвестор - постоянно отслеживаю рынок (в частности и биотех) и могу одну и ту же компанию из своего watchlist купить/продать 5 раз в течении года (фиксируя при этом каждый раз небольшую прибыль 5%-20% за сделку), если её показатели меня будут устраивать.

Минусы моего метода: я трачу достаточно много времени на анализ рынка.

:shock:



Во всех этих расчетах упускается один маленький нюанс: население Земли не бесконечно и выгребать хоть Теслы, хоть Тойоты, хоть Таврии сотнями миллионов машин в год физически не способно. Выгребать сотнями миллионов в год машины из среднего и верхнего ценового сегметна - тем более.

Во всех этих расчетах упускается один маленький нюанс: население Земли не бесконечно и выгребать хоть Теслы, хоть Тойоты, хоть Таврии сотнями миллионов машин в год физически не способно. Выгребать сотнями миллионов в год машины из среднего и верхнего ценового сегметна - тем более.

2 трлн. дол. выручки в 2030? Это сколько машин нужно продать? 50 млн? 60 млн? Занять 70-80% всего мирового рынка автомобилей? И после этого все равно иметь капитализацию Х10 к выручке? А прогноз на 4 трлн., наверное, учитывает экспорт Тесл в соседние звездные системы?



Продал акции компании Arcutis Biotherapeutics (ARQT), зафиксировал прибыль +8,17%.



Купил акции Qualys (QLYS) - поставщик облачных решений для обеспечения безопасности. Решения компании позволяют организациям выявлять риски безопасности для своей инфраструктуры информационных технологий (ИТ), помогают защитить свои ИТ-системы и приложения от кибератак.



Раннее закрытие торгов и малая активность на рынке не помешала совершить заключительные сделки на этой праздничной неделе.

Продал акции компании Arcutis Biotherapeutics (ARQT), зафиксировал прибыль +8,17%.

Купил акции Qualys (QLYS) - поставщик облачных решений для обеспечения безопасности. Решения компании позволяют организациям выявлять риски безопасности для своей инфраструктуры информационных технологий (ИТ), помогают защитить свои ИТ-системы и приложения от кибератак.

Это скорее перекладывание средств в акции другой компании, при этом фиксируя прибыль.

Gastarbaiter написав:

Во всех этих расчетах упускается один маленький нюанс: население Земли не бесконечно и выгребать хоть Теслы, хоть Тойоты, хоть Таврии сотнями миллионов машин в год физически не способно. Выгребать сотнями миллионов в год машины из среднего и верхнего ценового сегметна - тем более.

2 трлн. дол. выручки в 2030? Это сколько машин нужно продать? 50 млн? 60 млн? Занять 70-80% всего мирового рынка автомобилей? И после этого все равно иметь капитализацию Х10 к выручке? А прогноз на 4 трлн., наверное, учитывает экспорт Тесл в соседние звездные системы?



C 2030-го года в большинстве стран вообще запретят продажу новых авто с ДВС и соответственно их производство. На оставшиеся такие машины введут драконовский налог. Человечество будет вынуждено в течение всего нескольких лет пересесть из авто на EV, а ДВС выбросить на помойку. С лошади на авто пересаживались полвека, а тут не будет времени на раскачку - пару лет и всё. Это вам не Зеленый с евробляхерами. Уже пипл начали предупреждать. Роботакси уже запустят через пару лет и тоже только EV.

П'ят 27 лис, 2020 20:14

И по цене. Илон Маск сказал, что уже через пару лет цена Теслы будет ниже цены авто с ДВС аналогичного класса. Это и будет естественным концом эпохи авто.

П'ят 27 лис, 2020 20:51

Libo написав:

C 2030-го года в большинстве стран вообще запретят продажу новых авто с ДВС и соответственно их производство. На оставшиеся такие машины введут драконовский налог. Человечество будет вынуждено в течение всего нескольких лет пересесть из авто на EV, а ДВС выбросить на помойку.

Мировой рынок - это не только США и Украина. По статистике в Европе лидеры продаж - бюджетный В и С-класс. Гольфы, Клио, Сандеро. Что будут делать с теми, кто не сможет выложить 30-50 куе на новый электромобиль? Пересадят 50% населения на городской транспорт? Чем правительства будут компенсировать потери бюджета от акцизов на топливо?

EV должны стать дешевле и удобнее в эксплуатации - тогда народ сам будет очереди под автосалонами занимать за неделю до завоза новых моделей. Но дешевле - значит меньше прибыль. 10% маржи от 50 куе и 10% маржи от 15 куе - это, как бы, совсем разные 10%.

Мировой рынок - это не только США и Украина. По статистике в Европе лидеры продаж - бюджетный В и С-класс. Гольфы, Клио, Сандеро. Что будут делать с теми, кто не сможет выложить 30-50 куе на новый электромобиль? Пересадят 50% населения на городской транспорт? Чем правительства будут компенсировать потери бюджета от акцизов на топливо?

EV должны стать дешевле и удобнее в эксплуатации - тогда народ сам будет очереди под автосалонами занимать за неделю до завоза новых моделей. Но дешевле - значит меньше прибыль. 10% маржи от 50 куе и 10% маржи от 15 куе - это, как бы, совсем разные 10%.

Ладно, не охота по 10-му разу одно и то же писать. Верите в Теслу "па 4000" и в триллионнные ревеня? Гуд лак.

EV должны стать дешевле и удобнее в эксплуатации - тогда народ сам будет очереди под автосалонами занимать за неделю до завоза новых моделей. Но дешевле - значит меньше прибыль. 10% маржи от 50 куе и 10% маржи от 15 куе - это, как бы, совсем разные 10%.

Gastarbaiter написав:

Мировой рынок - это не только США и Украина. По статистике в Европе лидеры продаж - бюджетный В и С-класс. Гольфы, Клио, Сандеро. Что будут делать с теми, кто не сможет выложить 30-50 куе на новый электромобиль? Пересадят 50% населения на городской транспорт? Чем правительства будут компенсировать потери бюджета от акцизов на топливо?

EV должны стать дешевле и удобнее в эксплуатации - тогда народ сам будет очереди под автосалонами занимать за неделю до завоза новых моделей. Но дешевле - значит меньше прибыль. 10% маржи от 50 куе и 10% маржи от 15 куе - это, как бы, совсем разные 10%.

Ладно, не охота по 10-му разу одно и то же писать. Верите в Теслу "па 4000" и в триллионнные ревеня? Гуд лак.



Ты хоть новости читай когда споришь.

Норвегия уже запретила использование ДВС с 2025 года. Великобритания с 2030 г.

Даже недоразвитая Индия и Китай запрещают с 2030 г. Почти 30 стран уже приняли такие решения, правда, некоторые допускают использование ДВС еще несколько лет после 2030 г. Но процесс идет полным ходом .

Многие столицы и крупные мегаполисы независимо от правительств стран запрещают использование дизелей с 2025 г. и ДВС с 2030 г.

Они, если принимают такие решения, наверно думают об экономических последствиях этих решений. И Тесла тоже, составляя свои бизнес планы, продумывает все экономические моменты лучше тебя, далекого от этой темы. "Па 4000" ты неправильно написал, там в ролике на один ноль больше было ... "па 40 тыщ". Правда, в 2030 г...

Ты хоть новости читай когда споришь.

Норвегия уже запретила использование ДВС с 2025 года. Великобритания с 2030 г.

Даже недоразвитая Индия и Китай запрещают с 2030 г. Почти 30 стран уже приняли такие решения, правда, некоторые допускают использование ДВС еще несколько лет после 2030 г. Но процесс идет полным ходом .

Многие столицы и крупные мегаполисы независимо от правительств стран запрещают использование дизелей с 2025 г. и ДВС с 2030 г.

Они, если принимают такие решения, наверно думают об экономических последствиях этих решений. И Тесла тоже, составляя свои бизнес планы, продумывает все экономические моменты лучше тебя, далекого от этой темы. "Па 4000" ты неправильно написал, там в ролике на один ноль больше было ... "па 40 тыщ". Правда, в 2030 г...

Но сам буду решать по чем и когда мне из Теслы выходить. Пока меня этот движ вполне устраивает.

