Додано: П'ят 27 лис, 2020 21:31

Gastarbaiter написав: Мировой рынок - это не только США и Украина. По статистике в Европе лидеры продаж - бюджетный В и С-класс. Гольфы, Клио, Сандеро. Что будут делать с теми, кто не сможет выложить 30-50 куе на новый электромобиль? Пересадят 50% населения на городской транспорт? Чем правительства будут компенсировать потери бюджета от акцизов на топливо?

EV должны стать дешевле и удобнее в эксплуатации - тогда народ сам будет очереди под автосалонами занимать за неделю до завоза новых моделей. Но дешевле - значит меньше прибыль. 10% маржи от 50 куе и 10% маржи от 15 куе - это, как бы, совсем разные 10%.

Ладно, не охота по 10-му разу одно и то же писать. Верите в Теслу "па 4000" и в триллионнные ревеня? Гуд лак. Мировой рынок - это не только США и Украина. По статистике в Европе лидеры продаж - бюджетный В и С-класс. Гольфы, Клио, Сандеро. Что будут делать с теми, кто не сможет выложить 30-50 куе на новый электромобиль? Пересадят 50% населения на городской транспорт? Чем правительства будут компенсировать потери бюджета от акцизов на топливо?EV должны стать дешевле и удобнее в эксплуатации - тогда народ сам будет очереди под автосалонами занимать за неделю до завоза новых моделей. Но дешевле - значит меньше прибыль. 10% маржи от 50 куе и 10% маржи от 15 куе - это, как бы, совсем разные 10%.Ладно, не охота по 10-му разу одно и то же писать. Верите в Теслу "па 4000" и в триллионнные ревеня? Гуд лак.

Ты хоть новости читай когда споришь.Норвегия уже запретила использование ДВС с 2025 года. Великобритания с 2030 г.Даже недоразвитая Индия и Китай запрещают с 2030 г. Почти 30 стран уже приняли такие решения, правда, некоторые допускают использование ДВС еще несколько лет после 2030 г. Но процесс идет полным ходом .Многие столицы и крупные мегаполисы независимо от правительств стран запрещают использование дизелей с 2025 г. и ДВС с 2030 г.Они, если принимают такие решения, наверно думают об экономических последствиях этих решений. И Тесла тоже, составляя свои бизнес планы, продумывает все экономические моменты лучше тебя, далекого от этой темы. "Па 4000" ты неправильно написал, там в ролике на один ноль больше было ... "па 40 тыщ". Правда, в 2030 г...Но сам буду решать по чем и когда мне из Теслы выходить. Пока меня этот движ вполне устраивает.