trololo написав: И что эта поделка реально альтернатива опиоидам? Прямо грааль, понаблюдаю
Сложно сказать, объективных отзывов мало. Не грааль, но судя по продажам - спрос есть.
Когда начинаешь копаться во всех этих биотехнологических компаниях - осознаешь, как много интересных разработок сейчас проводится по разным направлениям. Мой watchlist только биотеха уже достиг около 50 компаний. Ну и конечно, почти все они сопряжены с дополнительными рисками.
Что на счёт etf на биотех? Может лучше его взять?
Может и лучше. В зависимости от ваших целей.
Если стратегия купить и забыть - отличный вариант. На примере iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) +17.51% за последний год. И этот сектор будет продолжать развиваться, с этим не поспоришь. Минусы такого ETF: рынок биотеха подвержен очень высокой волатильности - затягивание исследований, плохие результаты испытаний, отказ FDA... все это дополнительные риски и в рамках ETF вы не получите гибкости быстрого управления отдельными провальными компаниями.
Я не долгосрочный инвестор - постоянно отслеживаю рынок (в частности и биотех) и могу одну и ту же компанию из своего watchlist купить/продать 5 раз в течении года (фиксируя при этом каждый раз небольшую прибыль 5%-20% за сделку), если её показатели меня будут устраивать. Минусы моего метода: я трачу достаточно много времени на анализ рынка.
Во всех этих расчетах упускается один маленький нюанс: население Земли не бесконечно и выгребать хоть Теслы, хоть Тойоты, хоть Таврии сотнями миллионов машин в год физически не способно. Выгребать сотнями миллионов в год машины из среднего и верхнего ценового сегметна - тем более. 2 трлн. дол. выручки в 2030? Это сколько машин нужно продать? 50 млн? 60 млн? Занять 70-80% всего мирового рынка автомобилей? И после этого все равно иметь капитализацию Х10 к выручке? А прогноз на 4 трлн., наверное, учитывает экспорт Тесл в соседние звездные системы?
Раннее закрытие торгов и малая активность на рынке не помешала совершить заключительные сделки на этой праздничной неделе.
Продал акции компании Arcutis Biotherapeutics (ARQT), зафиксировал прибыль +8,17%.
Купил акции Qualys (QLYS) - поставщик облачных решений для обеспечения безопасности. Решения компании позволяют организациям выявлять риски безопасности для своей инфраструктуры информационных технологий (ИТ), помогают защитить свои ИТ-системы и приложения от кибератак.
Это скорее перекладывание средств в акции другой компании, при этом фиксируя прибыль.
Gastarbaiter написав:Во всех этих расчетах упускается один маленький нюанс: население Земли не бесконечно и выгребать хоть Теслы, хоть Тойоты, хоть Таврии сотнями миллионов машин в год физически не способно. Выгребать сотнями миллионов в год машины из среднего и верхнего ценового сегметна - тем более. 2 трлн. дол. выручки в 2030? Это сколько машин нужно продать? 50 млн? 60 млн? Занять 70-80% всего мирового рынка автомобилей? И после этого все равно иметь капитализацию Х10 к выручке? А прогноз на 4 трлн., наверное, учитывает экспорт Тесл в соседние звездные системы?
C 2030-го года в большинстве стран вообще запретят продажу новых авто с ДВС и соответственно их производство. На оставшиеся такие машины введут драконовский налог. Человечество будет вынуждено в течение всего нескольких лет пересесть из авто на EV, а ДВС выбросить на помойку. С лошади на авто пересаживались полвека, а тут не будет времени на раскачку - пару лет и всё. Это вам не Зеленый с евробляхерами. Уже пипл начали предупреждать. Роботакси уже запустят через пару лет и тоже только EV.
Libo написав:C 2030-го года в большинстве стран вообще запретят продажу новых авто с ДВС и соответственно их производство. На оставшиеся такие машины введут драконовский налог. Человечество будет вынуждено в течение всего нескольких лет пересесть из авто на EV, а ДВС выбросить на помойку.
Мировой рынок - это не только США и Украина. По статистике в Европе лидеры продаж - бюджетный В и С-класс. Гольфы, Клио, Сандеро. Что будут делать с теми, кто не сможет выложить 30-50 куе на новый электромобиль? Пересадят 50% населения на городской транспорт? Чем правительства будут компенсировать потери бюджета от акцизов на топливо? EV должны стать дешевле и удобнее в эксплуатации - тогда народ сам будет очереди под автосалонами занимать за неделю до завоза новых моделей. Но дешевле - значит меньше прибыль. 10% маржи от 50 куе и 10% маржи от 15 куе - это, как бы, совсем разные 10%. Ладно, не охота по 10-му разу одно и то же писать. Верите в Теслу "па 4000" и в триллионнные ревеня? Гуд лак.
Gastarbaiter написав:Мировой рынок - это не только США и Украина. По статистике в Европе лидеры продаж - бюджетный В и С-класс. Гольфы, Клио, Сандеро. Что будут делать с теми, кто не сможет выложить 30-50 куе на новый электромобиль? Пересадят 50% населения на городской транспорт? Чем правительства будут компенсировать потери бюджета от акцизов на топливо? EV должны стать дешевле и удобнее в эксплуатации - тогда народ сам будет очереди под автосалонами занимать за неделю до завоза новых моделей. Но дешевле - значит меньше прибыль. 10% маржи от 50 куе и 10% маржи от 15 куе - это, как бы, совсем разные 10%. Ладно, не охота по 10-му разу одно и то же писать. Верите в Теслу "па 4000" и в триллионнные ревеня? Гуд лак.
Ты хоть новости читай когда споришь. Норвегия уже запретила использование ДВС с 2025 года. Великобритания с 2030 г. Даже недоразвитая Индия и Китай запрещают с 2030 г. Почти 30 стран уже приняли такие решения, правда, некоторые допускают использование ДВС еще несколько лет после 2030 г. Но процесс идет полным ходом . Многие столицы и крупные мегаполисы независимо от правительств стран запрещают использование дизелей с 2025 г. и ДВС с 2030 г. Они, если принимают такие решения, наверно думают об экономических последствиях этих решений. И Тесла тоже, составляя свои бизнес планы, продумывает все экономические моменты лучше тебя, далекого от этой темы. "Па 4000" ты неправильно написал, там в ролике на один ноль больше было ... "па 40 тыщ". Правда, в 2030 г... Но сам буду решать по чем и когда мне из Теслы выходить. Пока меня этот движ вполне устраивает.
Libo написав:Даже недоразвитая Индия и Китай запрещают с 2030 г.
Індія так обіцяють, обіцяти женитись не значить До того ж це стосується продажів нових авто а на вторинному ринку https://en.wikipedia.org/wiki/Phase-out ... l_vehicles в тих же штатах повно машин на ходу з 70 років, тобто реально ще мінімум двадцять років будуть бензинові продавати. Це раз По друге ніхто в недорозвиненій Індії не буде купувати супер дорогі тесли скоріш будут як зараз малопотужні невеликі та дешеві автівки та електро скутери По третє виробником їх і тому бенефіціаром буде Китай та країни Азії які навіть на роботизованих заводах умудляються виграти в ціні з країнами заходу Тому всі ці плани це вилами по воді
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian написав: По друге ніхто в недорозвиненій Індії не буде купувати супер дорогі тесли скоріш будут як зараз малопотужні невеликі та дешеві автівки та електро скутери По третє виробником їх і тому бенефіціаром буде Китай та країни Азії які навіть на роботизованих заводах умудляються виграти в ціні з країнами заходу Тому всі ці плани це вилами по воді
Снова см. один из моих постов выше по цене. Стратегия Маска как раз и состоит в том, чтобы вытеснять ДВС не декретами государства, а в конкурентной борьбе - сделать EV дешевле ДВС. Это ценовое преимущество Теслы он на последнем собрании акционеров обещал уже обеспечить через 2 года. Насколько я помню, он уже обещал сделать Теслу3 $25 тыщ .. А дельше пойдет economy of scale. Чего вы ко мне придолбались? Илону подобные вопросы задавайте. Я к Тесле не имею никакого отношения. Я просто мелкий Тесла-спекулянт. Меня сегодня всё с Теслой устраивает. По $20-30 в день на каждой акции! Это праздник. Карнавал. Именины.