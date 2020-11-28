Libo написав:
Ты хоть новости читай когда споришь.
Норвегия уже запретила использование ДВС с 2025 года. Великобритания с 2030 г.
За Норвегию не скажу, не интересовался.
Великобритания планирует запретить новые легковые
автомобили с ДВС (импорт и продажу), а не все автомобили с ДВС. Сроков полного запрета ДВС я не припомню. Это во-первых.
Во-вторых два года назад Великобритания должна была выйти из ЕС, но не факт что выйдет в 2020: всё идёт к тому что будет очередное продление.
Так что планы запретить продажу легковушек с ДВС это ещё не 100% запрет, а всего лишь планы. К тому же не имеющие такой поддержки как Брекзит, потому очень хрупкие планы.