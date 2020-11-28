Є інфо, імхо, всі чули, що фондам треба продати акцій на 300 млрд до кінця грудня, щоб збалансувати портфелі.
Очікуємо мелт д а у н індексів і окремих акції на протязі 2-3 тижнів. Ура
зі. Купив сьогодні пару шортів на розпродажі ....
Многие фонды и инвесторы так делают каждый год. И это происходит всего за пару дней до конца года. И не в виде meltdownа, а в виде приседания рынка перед самым новым годом типа на 1%. Что главное в Новый год? Главное в Новый год это не бздеть.
Libo написав:И не в виде meltdownа, а в виде приседания рынка перед самым новым годом типа на 1%
Побачимо що буде Зараз усі налаштовані позитивно на супер ріст в 2021 на новинах по вакцині і повернені затриманого попиту
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ще один міф про дешевизну експлуатації Тесли розвінчано
Американець купив Tesla Model S з батареєю 60 кВтг у 2016 році, і це був вживаний екземпляр – 2013 рік випуску з пробігом близько 25 750 кілометрів. За машину він заплатив близько 53 000 доларів.
За словами Шона, за 4 роки експлуатації і приблизно 340 000 км пробігу (зараз на одометрі “Тесли” 365 тис. км) він витратив на авто 26 649 доларів. Найменша частина цієї суми була витрачена на зарядку – 7 747 доларів США, що склало всього 29,1% від загальних витрат.
в 2018 році по гарантії була замінена батарея Також повідомляють про issues with build quality, fit and finish. І це за такі гроші.
Тойота Корола чи Кемрі з аналогічним пробігом мало того що коштують дешевше так і обслуговування точно обходиться дешевше. P.S. По надійності за версією авторитетного видання Consumer reports Тесла на 25 місці з 26. Також власники повідомляють про не коректну роботу автопілота Не бачу я 40,000 через 10 років. Зовсім.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".