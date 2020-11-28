Додано: Нед 29 лис, 2020 05:17

Ще один міф про дешевизну експлуатації Тесли розвінчано



Американець купив Tesla Model S з батареєю 60 кВтг у 2016 році, і це був вживаний екземпляр – 2013 рік випуску з пробігом близько 25 750 кілометрів. За машину він заплатив близько 53 000 доларів.



За словами Шона, за 4 роки експлуатації і приблизно 340 000 км пробігу (зараз на одометрі “Тесли” 365 тис. км) він витратив на авто 26 649 доларів. Найменша частина цієї суми була витрачена на зарядку – 7 747 доларів США, що склало всього 29,1% від загальних витрат.



в 2018 році по гарантії була замінена батарея

Також повідомляють про issues with build quality, fit and finish. І це за такі гроші.



Тойота Корола чи Кемрі з аналогічним пробігом мало того що коштують дешевше так і обслуговування точно обходиться дешевше.

P.S. По надійності за версією авторитетного видання Consumer reports Тесла на 25 місці з 26. Також власники повідомляють про не коректну роботу автопілота

Не бачу я 40,000 через 10 років. Зовсім.

Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".