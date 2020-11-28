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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 133134135136
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 14:51

Фіксуємо данні

Зображення

Це результати торгів на 27 листопада.

Є інфо, імхо, всі чули, що фондам треба продати акцій на 300 млрд до кінця грудня, щоб збалансувати портфелі.

Очікуємо мелт д а у н індексів і окремих акції на протязі 2-3 тижнів. Ура :!: :roll:

зі. Купив сьогодні пару шортів на розпродажі ....
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 23:15

  change_pm написав:Зображення

Це результати торгів на 27 листопада.

Є інфо, імхо, всі чули, що фондам треба продати акцій на 300 млрд до кінця грудня, щоб збалансувати портфелі.

Очікуємо мелт д а у н індексів і окремих акції на протязі 2-3 тижнів. Ура :!: :roll:

зі. Купив сьогодні пару шортів на розпродажі ....


Многие фонды и инвесторы так делают каждый год.
И это происходит всего за пару дней до конца года.
И не в виде meltdownа, а в виде приседания рынка перед самым новым годом типа на 1%. :shock: Что главное в Новый год? Главное в Новый год это не бздеть. :lol:

Libo
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 23:44

  Gastarbaiter написав:Чем правительства будут компенсировать потери бюджета от акцизов на топливо?

"Акцизами" на электричество. Введут тариф на передачу э/э магистральными сетями для населения.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 23:46

Re: Идеи для торговли на рынках США

  Libo написав:И не в виде meltdownа, а в виде приседания рынка перед самым новым годом типа на 1%

Побачимо що буде
Зараз усі налаштовані позитивно на супер ріст в 2021 на новинах по вакцині і повернені затриманого попиту
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 23:48

  airmax78 написав:
  Gastarbaiter написав:Чем правительства будут компенсировать потери бюджета от акцизов на топливо?

"Акцизами" на электричество. Введут тариф на передачу э/э магистральными сетями для населения.

Ну в тесли ж є проекти черепиці з вбудованими сонячними елементами по факту шарова електро енергія
https://www.tesla.com/en_CA/solarroof
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 02:01

  Ukrainian написав: Ну в тесли ж є проекти черепиці з вбудованими сонячними елементами по факту шарова електро енергія
https://www.tesla.com/en_CA/solarroof

Куда вставлять эту черепицу людям, живущим в многоквартирных домах?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 02:31

  Libo написав:
Ты хоть новости читай когда споришь.
Норвегия уже запретила использование ДВС с 2025 года. Великобритания с 2030 г.

За Норвегию не скажу, не интересовался.

Великобритания планирует запретить новые легковые автомобили с ДВС (импорт и продажу), а не все автомобили с ДВС. Сроков полного запрета ДВС я не припомню. Это во-первых.

Во-вторых два года назад Великобритания должна была выйти из ЕС, но не факт что выйдет в 2020: всё идёт к тому что будет очередное продление.

Так что планы запретить продажу легковушек с ДВС это ещё не 100% запрет, а всего лишь планы. К тому же не имеющие такой поддержки как Брекзит, потому очень хрупкие планы.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 05:17

Ще один міф про дешевизну експлуатації Тесли розвінчано

Американець купив Tesla Model S з батареєю 60 кВтг у 2016 році, і це був вживаний екземпляр – 2013 рік випуску з пробігом близько 25 750 кілометрів. За машину він заплатив близько 53 000 доларів.

За словами Шона, за 4 роки експлуатації і приблизно 340 000 км пробігу (зараз на одометрі “Тесли” 365 тис. км) він витратив на авто 26 649 доларів. Найменша частина цієї суми була витрачена на зарядку – 7 747 доларів США, що склало всього 29,1% від загальних витрат.

в 2018 році по гарантії була замінена батарея
Також повідомляють про issues with build quality, fit and finish. І це за такі гроші.

Тойота Корола чи Кемрі з аналогічним пробігом мало того що коштують дешевше так і обслуговування точно обходиться дешевше.
P.S. По надійності за версією авторитетного видання Consumer reports Тесла на 25 місці з 26. Також власники повідомляють про не коректну роботу автопілота
Не бачу я 40,000 через 10 років. Зовсім.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 07:37

  Ukrainian написав:Ще один міф про дешевизну експлуатації Тесли розвінчано

Американець купив Tesla Model S з батареєю 60 кВтг у 2016 році, і це був вживаний екземпляр – 2013 рік випуску з пробігом близько 25 750 кілометрів. За машину він заплатив близько 53 000 доларів.

За словами Шона, за 4 роки експлуатації і приблизно 340 000 км пробігу (зараз на одометрі “Тесли” 365 тис. км) він витратив на авто 26 649 доларів. Найменша частина цієї суми була витрачена на зарядку – 7 747 доларів США, що склало всього 29,1% від загальних витрат.

в 2018 році по гарантії була замінена батарея
Також повідомляють про issues with build quality, fit and finish. І це за такі гроші.

Тойота Корола чи Кемрі з аналогічним пробігом мало того що коштують дешевше так і обслуговування точно обходиться дешевше.
P.S. По надійності за версією авторитетного видання Consumer reports Тесла на 25 місці з 26. Також власники повідомляють про не коректну роботу автопілота
Не бачу я 40,000 через 10 років. Зовсім.

Тююююююююююю............а я бачу............пояснюю..............

Тесла - це не автовиробник, це набагато більше - це SGC компані - це зелена енергетика і так далі.

Теслу - включили в Шанхай композит і DAX, готується включення в Москву і Лондон ))))

Тесла - полетіла сама на Місяць, і там проїздила місяць)))

Ну, ти поняв, хайп, ФОМО і нічого більше ))))
change_pm
 
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