Сегодня в 17:00 по Киеву на Fox News в программе Sunday Morning Futures первое после выборов развернутое интервью Трампа с Марией Бартиромо.
В понедельник PMI обрабатывающих отраслей Китая за ноябрь, прогноз 51,5.
Во вторник председатель Федеральной резервной системы США Пауэлл и министр финансов Мнучин выступят перед банковским комитетом Сената; ISM обрабатывающих отраслей США, прогноз 57,6.
В среду Пауэлл выступит перед комитетом по финансовым услугам Палаты представителей и Бежевая книга ФРС (анализ экономической ситуации по регионам и ближайшие перспективы экономики).
В пятницу статистика США: число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора за ноябрь (прогноз +500 тыс.);
торговый баланс за октябрь(прогноз — дефицит $64,8 миллиарда);
заказы на промышленные товары (прогноз +0,8% м/м).
Штормы не предвидятся. Барометр на ясно. Единственное так это то, что сегодня немелет в интервью этот оранжевый орангутанг...