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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 134135136137
Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 15:22

Сегодня в 17:00 по Киеву на Fox News в программе Sunday Morning Futures первое после выборов развернутое интервью Трампа с Марией Бартиромо. :?

В понедельник PMI обрабатывающих отраслей Китая за ноябрь, прогноз 51,5.

Во вторник председатель Федеральной резервной системы США Пауэлл и министр финансов Мнучин выступят перед банковским комитетом Сената; ISM обрабатывающих отраслей США, прогноз 57,6.

В среду Пауэлл выступит перед комитетом по финансовым услугам Палаты представителей и Бежевая книга ФРС (анализ экономической ситуации по регионам и ближайшие перспективы экономики).

В пятницу статистика США: число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора за ноябрь (прогноз +500 тыс.);
торговый баланс за октябрь(прогноз — дефицит $64,8 миллиарда);
заказы на промышленные товары (прогноз +0,8% м/м).

Штормы не предвидятся. Барометр на ясно. Единственное так это то, что сегодня немелет в интервью этот оранжевый орангутанг... :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 16:14

  Libo написав:Так, ребята, завязываем с этой дичью.
Еще за клуню срать ходим, но уже давим тюбик на одну из самых технологичных и перспективных корпораций мира. Вы просто не информированы и совершенно отстали от жизни. Дремучесть непросветная. Навоз. Скотина. Мужики. :oops:
За эти две недели нашего активного обсуждения перспектив EV вы бы запроста могли сделать минимум $200 на одной акции Теслы вместо того, чтобы гадить на неё с утра до вечера. :lol: Не переживайте, пока только вверх. :idea:

Як в тєму... якраз сидів по великому, думав...

Згадалась поведінка акцій марухуани пару років тому, коли був хайп...і що маємо наразі )))

Зрозуміло (можливо), що хайп в EV буде продовжуватись, але факт, що з часом хайп сплине, і буде як з акціями маріхуани.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 16:17

  Libo написав:Штормы не предвидятся. Барометр на ясно. Единственное так это то, что сегодня немелет в интервью этот оранжевый орангутанг... :roll:

А якщо чорний леб"лядь?

Де індекси ловити будеш? І питання, хто їх буде ловити, коли більшість в акціях в лонг і кешу мають 4% :?:

Якщо СіПуха посипеться ловити її будуть десь на 2200, як в березні)))

  Libo написав:Во вторник председатель Федеральной резервной системы США Пауэлл и министр финансов Мнучин выступят перед банковским комитетом Сената; ISM обрабатывающих отраслей США, прогноз 57,6.

А є ось така думка)))
The Allianz chief economic adviser said next Tuesday's November PMI number will be a "big test" for the health of the corporate sector. He said there's a high probability the number will be below 50, a level not seen since May. This low number wouldn't just indicate a staggering economy, but would signal a potential increase in corporate bankruptcies, El-Erian said.

https://www.msn.com/en-us/money/markets ... -ntp-feeds
Востаннє редагувалось change_pm в Нед 29 лис, 2020 16:28, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 16:20

  Libo написав:Сегодня в 17:00 по Киеву на Fox News в программе Sunday Morning Futures первое после выборов развернутое интервью Трампа с Марией Бартиромо. :?

Штормы не предвидятся. Барометр на ясно. Единственное так это то, что сегодня немелет в интервью этот оранжевый орангутанг... :roll:

Оце до речі може недвозначно сприйнято інвесторами і завтра почнеться двіж...
але не в ту сторону, що ти думаєш)))

зі. А потім аналітегі пояснять, що ринок втомився рости і промова Трампа допомогла їм розгрузитись ))))

ззі. Чим більше я приймаю участь у цій клоунаді, тим більше хочу відправити Північну Америку на Марс і нехай там памплять і дамплять один одного )))
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