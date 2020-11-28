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на тему Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.

#<1 ... 134135136137 Додано: Нед 29 лис, 2020 15:22



В понедельник PMI обрабатывающих отраслей Китая за ноябрь, прогноз 51,5.



Во вторник председатель Федеральной резервной системы США Пауэлл и министр финансов Мнучин выступят перед банковским комитетом Сената; ISM обрабатывающих отраслей США, прогноз 57,6.



В среду Пауэлл выступит перед комитетом по финансовым услугам Палаты представителей и Бежевая книга ФРС (анализ экономической ситуации по регионам и ближайшие перспективы экономики).



В пятницу статистика США: число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора за ноябрь (прогноз +500 тыс.);

торговый баланс за октябрь(прогноз — дефицит $64,8 миллиарда);

заказы на промышленные товары (прогноз +0,8% м/м).



Штормы не предвидятся. Барометр на ясно. Единственное так это то, что сегодня немелет в интервью этот оранжевый орангутанг... Сегодня в 17:00 по Киеву на Fox News в программе Sunday Morning Futures первое после выборов развернутое интервью Трампа с Марией Бартиромо.В понедельник PMI обрабатывающих отраслей Китая за ноябрь, прогноз 51,5.Во вторник председатель Федеральной резервной системы США Пауэлл и министр финансов Мнучин выступят перед банковским комитетом Сената; ISM обрабатывающих отраслей США, прогноз 57,6.В среду Пауэлл выступит перед комитетом по финансовым услугам Палаты представителей и Бежевая книга ФРС (анализ экономической ситуации по регионам и ближайшие перспективы экономики).В пятницу статистика США: число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора за ноябрь (прогноз +500 тыс.);торговый баланс за октябрь(прогноз — дефицит $64,8 миллиарда);заказы на промышленные товары (прогноз +0,8% м/м).Штормы не предвидятся. Барометр на ясно. Единственное так это то, что сегодня немелет в интервью этот оранжевый орангутанг... Libo 2

Повідомлень: 8944 З нами з: 14.11.11 Подякував: 361 раз. Подякували: 4109 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 лис, 2020 16:14 Libo написав: Так, ребята, завязываем с этой дичью.

Еще за клуню срать ходим, но уже давим тюбик на одну из самых технологичных и перспективных корпораций мира. Вы просто не информированы и совершенно отстали от жизни. Дремучесть непросветная. Навоз. Скотина. Мужики.

За эти две недели нашего активного обсуждения перспектив EV вы бы запроста могли сделать минимум $200 на одной акции Теслы вместо того, чтобы гадить на неё с утра до вечера. Не переживайте, пока только вверх. Так, ребята, завязываем с этой дичью.Еще, но уже давим тюбик на одну из самых технологичных и перспективных корпораций мира. Вы просто не информированы и совершенно отстали от жизни. Дремучесть непросветная. Навоз. Скотина. Мужики.За эти две недели нашего активного обсуждения перспективвы бы запроста могли сделать минимум $200 на одной акции Теслы вместо того, чтобы гадить на неё с утра до вечера.Не переживайте, пока только вверх.

Як в тєму... якраз сидів по великому, думав...



Згадалась поведінка акцій марухуани пару років тому, коли був хайп...і що маємо наразі )))



Зрозуміло (можливо), що хайп в EV буде продовжуватись, але факт, що з часом хайп сплине, і буде як з акціями маріхуани. Як в тєму... якраз сидів по великому, думав...Згадалась поведінка акцій марухуани пару років тому, коли був хайп...і що маємо наразі )))Зрозуміло (можливо), що хайп вбуде продовжуватись, але факт, що з часом хайп сплине, і буде як з акціями маріхуани. change_pm Повідомлень: 2573 З нами з: 03.02.16 Подякував: 68 раз. Подякували: 577 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 лис, 2020 16:17 Libo написав: Штормы не предвидятся. Барометр на ясно. Единственное так это то, что сегодня немелет в интервью этот оранжевый орангутанг... . Барометр на ясно. Единственное так это то, что сегодня немелет в интервью этот оранжевый орангутанг...

А якщо чорний леб"лядь?



Де індекси ловити будеш? І питання, хто їх буде ловити, коли більшість в акціях в лонг і кешу мають 4%



Якщо СіПуха посипеться ловити її будуть десь на 2200, як в березні)))



Libo написав: Во вторник председатель Федеральной резервной системы США Пауэлл и министр финансов Мнучин выступят перед банковским комитетом Сената; ISM обрабатывающих отраслей США, прогноз 57,6. председатель Федеральной резервной системы США Пауэлл и министр финансов Мнучин выступят перед банковским комитетом Сената; ISM обрабатывающих отраслей США,

А є ось така думка)))

The Allianz chief economic adviser said next Tuesday's November PMI number will be a "big test" for the health of the corporate sector. He said there's a high probability the number will be below 50, a level not seen since May. This low number wouldn't just indicate a staggering economy, but would signal a potential increase in corporate bankruptcies, El-Erian said.

https://www.msn.com/en-us/money/markets ... -ntp-feeds А якщо чорний леб"лядь?Де індекси ловити будеш? І питання, хто їх буде ловити, коли більшість в акціях в лонг і кешу мають 4%Якщо СіПуха посипеться ловити її будуть десь на 2200, як в березні)))А є ось така думка))) Востаннє редагувалось change_pm в Нед 29 лис, 2020 16:28, всього редагувалось 2 разів. change_pm Повідомлень: 2573 З нами з: 03.02.16 Подякував: 68 раз. Подякували: 577 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 лис, 2020 16:20 Libo написав: Сегодня в 17:00 по Киеву на Fox News в программе Sunday Morning Futures первое после выборов развернутое интервью Трампа с Марией Бартиромо.



Штормы не предвидятся. Барометр на ясно. Единственное так это то, что сегодня немелет в интервью этот оранжевый орангутанг... Сегодня в 17:00 по Киеву на Fox News в программе Sunday Morning Futuresс Марией Бартиромо.Штормы не предвидятся. Барометр на ясно. Единственное так это то, что сегодня...

Оце до речі може недвозначно сприйнято інвесторами і завтра почнеться двіж...

але не в ту сторону, що ти думаєш)))



зі. А потім аналітегі пояснять, що ринок втомився рости і промова Трампа допомогла їм розгрузитись ))))



ззі. Чим більше я приймаю участь у цій клоунаді, тим більше хочу відправити Північну Америку на Марс і нехай там памплять і дамплять один одного ))) Оце до речі може недвозначно сприйнято інвесторами і завтра почнеться двіж...але не в ту сторону, що ти думаєш)))зі. А потім аналітегі пояснять, що ринок втомився рости і промова Трампа допомогла їм розгрузитись ))))ззі. Чим більше я приймаю участь у цій клоунаді, тим більше хочу відправити Північну Америку на Марс і нехай там памплять і дамплять один одного ))) change_pm Повідомлень: 2573 З нами з: 03.02.16 Подякував: 68 раз. Подякували: 577 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 лис, 2020 17:06 change_pm написав: ззі. Чим більше я приймаю участь у цій клоунаді, тим більше хочу відправити Північну Америку на Марс і нехай там памплять і дамплять один одного ))) ззі. Чим більше я приймаю участь у цій клоунаді, тим більше хочу відправити Північну Америку на Марс і нехай там памплять і дамплять один одного )))



Долару немає, тесл немає, айфонів немає, компів, інтернету намає, фондового ринку немає, заробітку немає, ніц немає ... І як нам далі жити? Назад в село, картоплю вирощувати? А не лякає, що без дяді Сему знов прийде паскудний москаль і все у тебе забере? Хай собі людяні американці на землі живуть нам на добробут, спокій і мир, ніж обірвана і п"яна москальська сволота по землі шастає ... От якби це москалі в космос полетіли, всі , то тоді да, підтримую! Долару немає, тесл немає, айфонів немає, компів, інтернету намає, фондового ринку немає, заробітку немає, ніц немає ...І як нам далі жити?Назад в село, картоплю вирощувати? А не лякає, що без дяді Сему знов прийде паскудний москаль і все у тебе забере? Хай собі людяні американці на землі живуть нам на добробут, спокій і мир, ніж обірвана і п"яна москальська сволота по землі шастає ... От якби це москалі в космос полетіли, всі, то тоді да, підтримую! Libo 2

Повідомлень: 8944 З нами з: 14.11.11 Подякував: 361 раз. Подякували: 4109 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 134135136137 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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