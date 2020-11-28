Сегодня в 17:00 по Киеву на Fox News в программе Sunday Morning Futures первое после выборов развернутое интервью Трампа с Марией Бартиромо.
В понедельник PMI обрабатывающих отраслей Китая за ноябрь, прогноз 51,5.
Во вторник председатель Федеральной резервной системы США Пауэлл и министр финансов Мнучин выступят перед банковским комитетом Сената; ISM обрабатывающих отраслей США, прогноз 57,6.
В среду Пауэлл выступит перед комитетом по финансовым услугам Палаты представителей и Бежевая книга ФРС (анализ экономической ситуации по регионам и ближайшие перспективы экономики).
В пятницу статистика США: число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора за ноябрь (прогноз +500 тыс.); торговый баланс за октябрь(прогноз — дефицит $64,8 миллиарда); заказы на промышленные товары (прогноз +0,8% м/м).
Штормы не предвидятся. Барометр на ясно. Единственное так это то, что сегодня немелет в интервью этот оранжевый орангутанг...
Libo написав:Так, ребята, завязываем с этой дичью. Еще за клуню срать ходим, но уже давим тюбик на одну из самых технологичных и перспективных корпораций мира. Вы просто не информированы и совершенно отстали от жизни. Дремучесть непросветная. Навоз. Скотина. Мужики. За эти две недели нашего активного обсуждения перспектив EV вы бы запроста могли сделать минимум $200 на одной акции Теслы вместо того, чтобы гадить на неё с утра до вечера. Не переживайте, пока только вверх.
Як в тєму... якраз сидів по великому, думав...
Згадалась поведінка акцій марухуани пару років тому, коли був хайп...і що маємо наразі )))
Зрозуміло (можливо), що хайп в EV буде продовжуватись, але факт, що з часом хайп сплине, і буде як з акціями маріхуани.
Libo написав:Штормы не предвидятся. Барометр на ясно. Единственное так это то, что сегодня немелет в интервью этот оранжевый орангутанг...
А якщо чорний леб"лядь?
Де індекси ловити будеш? І питання, хто їх буде ловити, коли більшість в акціях в лонг і кешу мають 4%
Якщо СіПуха посипеться ловити її будуть десь на 2200, як в березні)))
Libo написав:Во вторник председатель Федеральной резервной системы США Пауэлл и министр финансов Мнучин выступят перед банковским комитетом Сената; ISM обрабатывающих отраслей США, прогноз 57,6.
А є ось така думка)))
The Allianz chief economic adviser said next Tuesday's November PMI number will be a "big test" for the health of the corporate sector. He said there's a high probability the number will be below 50, a level not seen since May. This low number wouldn't just indicate a staggering economy, but would signal a potential increase in corporate bankruptcies, El-Erian said.
change_pm написав:ззі. Чим більше я приймаю участь у цій клоунаді, тим більше хочу відправити Північну Америку на Марс і нехай там памплять і дамплять один одного )))
Долару немає, тесл немає, айфонів немає, компів, інтернету намає, фондового ринку немає, заробітку немає, ніц немає ... І як нам далі жити? Назад в село, картоплю вирощувати? А не лякає, що без дяді Сему знов прийде паскудний москаль і все у тебе забере? Хай собі людяні американці на землі живуть нам на добробут, спокій і мир, ніж обірвана і п"яна москальська сволота по землі шастає ... От якби це москалі в космос полетіли, всі , то тоді да, підтримую!