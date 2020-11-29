Сегодня в 17:00 по Киеву на Fox News в программе Sunday Morning Futures первое после выборов развернутое интервью Трампа с Марией Бартиромо.
В понедельник PMI обрабатывающих отраслей Китая за ноябрь, прогноз 51,5.
Во вторник председатель Федеральной резервной системы США Пауэлл и министр финансов Мнучин выступят перед банковским комитетом Сената; ISM обрабатывающих отраслей США, прогноз 57,6.
В среду Пауэлл выступит перед комитетом по финансовым услугам Палаты представителей и Бежевая книга ФРС (анализ экономической ситуации по регионам и ближайшие перспективы экономики).
В пятницу статистика США: число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора за ноябрь (прогноз +500 тыс.); торговый баланс за октябрь(прогноз — дефицит $64,8 миллиарда); заказы на промышленные товары (прогноз +0,8% м/м).
Штормы не предвидятся. Барометр на ясно. Единственное так это то, что сегодня немелет в интервью этот оранжевый орангутанг...
Libo написав:Так, ребята, завязываем с этой дичью. Еще за клуню срать ходим, но уже давим тюбик на одну из самых технологичных и перспективных корпораций мира. Вы просто не информированы и совершенно отстали от жизни. Дремучесть непросветная. Навоз. Скотина. Мужики. За эти две недели нашего активного обсуждения перспектив EV вы бы запроста могли сделать минимум $200 на одной акции Теслы вместо того, чтобы гадить на неё с утра до вечера. Не переживайте, пока только вверх.
Як в тєму... якраз сидів по великому, думав...
Згадалась поведінка акцій марухуани пару років тому, коли був хайп...і що маємо наразі )))
Зрозуміло (можливо), що хайп в EV буде продовжуватись, але факт, що з часом хайп сплине, і буде як з акціями маріхуани.
Libo написав:Штормы не предвидятся. Барометр на ясно. Единственное так это то, что сегодня немелет в интервью этот оранжевый орангутанг...
А якщо чорний леб"лядь?
Де індекси ловити будеш? І питання, хто їх буде ловити, коли більшість в акціях в лонг і кешу мають 4%
Якщо СіПуха посипеться ловити її будуть десь на 2200, як в березні)))
Libo написав:Во вторник председатель Федеральной резервной системы США Пауэлл и министр финансов Мнучин выступят перед банковским комитетом Сената; ISM обрабатывающих отраслей США, прогноз 57,6.
А є ось така думка)))
The Allianz chief economic adviser said next Tuesday's November PMI number will be a "big test" for the health of the corporate sector. He said there's a high probability the number will be below 50, a level not seen since May. This low number wouldn't just indicate a staggering economy, but would signal a potential increase in corporate bankruptcies, El-Erian said.
change_pm написав:ззі. Чим більше я приймаю участь у цій клоунаді, тим більше хочу відправити Північну Америку на Марс і нехай там памплять і дамплять один одного )))
Долару немає, тесл немає, айфонів немає, компів, інтернету намає, фондового ринку немає, заробітку немає, ніц немає ... І як нам далі жити? Назад в село, картоплю вирощувати? А не лякає, що без дяді Сему знов прийде паскудний москаль і все у тебе забере? Хай собі людяні американці на землі живуть нам на добробут, спокій і мир, ніж обірвана і п"яна москальська сволота по землі шастає ... От якби це москалі в космос полетіли, всі , то тоді да, підтримую!
I am short Tesla with a small part of my net worth on the basis of its massive overvaluation (which has obviously spread to the entire EV sector). Eventually, Tesla's share price will reflect its deeply flawed fundamentals and clearly broken growth story. I actually believe that this day may be coming soon, with Tesla's destruction in the competitive European market being the canary in the coal mine (as I said in this earlier article). However, it is impossible to predict when this will happen and since the stock is clearly untethered to any reality, I recommend extreme caution.