change_pm написав:Тобто це робиться для маніпуляції ... Все, як я думав.
зі. Імхо, в кого є доступ до Тесли на Насдак, йому нах Тесла на СіПухє?
ззі. Я розумію сенс котирування ще на ТSE, LSE, DAX, але котування на двох амерських біржах - це тупо розвод лемінгів...
А при чем тут биржи и индексы? Ты перепутал мягкое с теплым. Если ты торгуешь картошкой на одном базаре и послал жену торговать на соседний, то в чем тут ваша манипуляция, что вы с ней таким образом сманипулировали? Вы просто расширили ареал интереса к вашему картофану....
change_pm написав:Хотів спитати - багато компаній котується на 2х біржах? І яка логіка бути на 2х біржах?
Тобто, завтра, як я писав, Теслу закотують на ДАКсе чи Шанхаї, і акція буде коштувати 2 куе ... бо вже ж на 4х біржах )))
Всі бачать "сусліка", тобто махінацію? Чи котування на 2х біржах додасть продаж нових Тесл? Чи що?
Покупателями акций Тесла являются покупатели автомобилей Тесла или те, кто о них только мечтает. У Тесла в Китае крупнейший завод, а Китай для Тесла крупнейший рынок. При этом пересичным китайцам не так просто инвестировать за пределами Китая. Так что вполне логичный шаг мне кажется.