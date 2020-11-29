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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 135136137138
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 08:31

Тесла

Хотів спитати - багато компаній котується на 2х біржах? І яка логіка бути на 2х біржах?

Тобто, завтра, як я писав, Теслу закотують на ДАКсе чи Шанхаї, і акція буде коштувати 2 куе ... бо вже ж на 4х біржах )))

Всі бачать "сусліка", тобто махінацію? Чи котування на 2х біржах додасть продаж нових Тесл? Чи що? :)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 09:19

https://money.cnn.com/quote/shareholder ... titutional
Сан, тебе


10 year stock returns:
Tesla: +10,120%
Nvidia: +4,360%
Netflix: +2,230%
Amazon: +1,967%
MasterCard: +1,440%
Adobe: +1,365%
Visa: +1,045%
Apple: +999%
Microsoft: +721%
Salesforce: +716%
Starbucks: +540%
Nike: +502%
Google: +465%
eBay: +387%
Disney: +269%
Intel: +161%
Cisco: +81%
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 12:19

  change_pm написав:Хотів спитати - багато компаній котується на 2х біржах? І яка логіка бути на 2х біржах?



Повышается ликвидность акций и растет их движ. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 12:21

Зум...

П.с. Після закриття ринку Зум подасть результати за 3кв. Цікаво, як у них справи?

Імхо, непоганий кандидат на шорт...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 12:28

  trololo написав:
10 year stock returns:
Tesla: +10,120%


Сейчас разгоняется движение вокруг китайских EV типа NIO и XPEV. Всё как у Теслы давным-давно. Рынок громадный. 10,120% может и не получиться, но хапануть можно попробовать. 8)

Libo
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 12:40

  Libo написав:
  change_pm написав:Хотів спитати - багато компаній котується на 2х біржах? І яка логіка бути на 2х біржах?



Повышается ликвидность акций и растет их движ. 8)

Тобто це робиться для маніпуляції ... Все, як я думав.

зі. Імхо, в кого є доступ до Тесли на Насдак, йому нах Тесла на СіПухє?

ззі. Я розумію сенс котирування ще на ТSE, LSE, DAX, але котування на двох амерських біржах - це тупо розвод лемінгів... :twisted:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 13:03

  change_pm написав:Тобто це робиться для маніпуляції ... Все, як я думав.

зі. Імхо, в кого є доступ до Тесли на Насдак, йому нах Тесла на СіПухє?

ззі. Я розумію сенс котирування ще на ТSE, LSE, DAX, але котування на двох амерських біржах - це тупо розвод лемінгів... :twisted:


А при чем тут биржи и индексы? :shock:
Ты перепутал мягкое с теплым.
Если ты торгуешь картошкой на одном базаре и послал жену торговать на соседний, то в чем тут ваша манипуляция, что вы с ней таким образом сманипулировали? :roll: Вы просто расширили ареал интереса к вашему картофану....
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 13:19

  change_pm написав:Хотів спитати - багато компаній котується на 2х біржах? І яка логіка бути на 2х біржах?

Тобто, завтра, як я писав, Теслу закотують на ДАКсе чи Шанхаї, і акція буде коштувати 2 куе ... бо вже ж на 4х біржах )))

Всі бачать "сусліка", тобто махінацію? Чи котування на 2х біржах додасть продаж нових Тесл? Чи що? :)

Покупателями акций Тесла являются покупатели автомобилей Тесла или те, кто о них только мечтает. У Тесла в Китае крупнейший завод, а Китай для Тесла крупнейший рынок. При этом пересичным китайцам не так просто инвестировать за пределами Китая. Так что вполне логичный шаг мне кажется.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 13:33

  change_pm написав:П.с. Після закриття ринку Зум подасть результати за 3кв. Цікаво, як у них справи?

Імхо, непоганий кандидат на шорт...

Тут есть нюанс: на ожидании включения в Bubble500 Зум может сильно и не упасть. Уже бы хоть по P/E какой-то ценз ввели что-ли.
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