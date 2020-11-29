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на рынках США Идеи для торговли на рынках США + Додати

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на тему Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.

#<1 ... 136137138139 Додано: Пон 30 лис, 2020 14:16 airmax78 написав: airmax78 написав: change_pm написав: Хотів спитати - багато компаній котується на 2х біржах? І яка логіка бути на 2х біржах?



Тобто, завтра, як я писав, Теслу закотують на ДАКсе чи Шанхаї, і акція буде коштувати 2 куе ... бо вже ж на 4х біржах )))



Всі бачать "сусліка", тобто махінацію? Чи котування на 2х біржах додасть продаж нових Тесл? Чи що? Хотів спитати - багато компаній котується на 2х біржах? І яка логіка бути на 2х біржах?Тобто, завтра, як я писав, Теслу закотують на ДАКсе чи Шанхаї, і акція буде коштувати 2 куе ... бо вже ж на 4х біржах )))Всі бачать "сусліка", тобто махінацію? Чи котування на 2х біржах додасть продаж нових Тесл? Чи що?

Покупателями акций Тесла являются покупатели автомобилей Тесла или те, кто о них только мечтает. У Тесла в Китае крупнейший завод, а Китай для Тесла крупнейший рынок. При этом пересичным китайцам не так просто инвестировать за пределами Китая. Так что вполне логичный шаг мне кажется. Покупателями акций Тесла являются покупатели автомобилей Тесла или те, кто о них только мечтает. У Тесла в Китае крупнейший завод, а Китай для Тесла крупнейший рынок. При этом пересичным китайцам не так просто инвестировать за пределами Китая. Так что вполне логичный шаг мне кажется.

Если еще на Франкфуртской листинг сделают, то будут торговаться почти как Биткоин: круглосуточно с перерывом только на выходные. Если еще на Франкфуртской листинг сделают, то будут торговаться почти как Биткоин: круглосуточно с перерывом только на выходные.

airmax78, ти мене поняв, але не з першого разу)))



Про біржі в інших країнах я розумію... але тут йде мова про дві біржі в Штатах...



То чому, при появі Тесли в СіПі, її капіталізація повинна вирости?

Що це, як не маніпуляція?



Тесла, що тепер в 2 рази більше зробить машин і продасть, раз вона тепер на 2х біржах в Штатах?



Чи ти купиш тепер дві Тесли - одну через Насдак, а іншу через СіПі? airmax78, ти мене поняв, але не з першого разу)))Про біржі в інших країнах я розумію... але тут йде мова про дві біржі в Штатах...То чому, при появі Тесли в СіПі, її капіталізація повинна вирости?Що це, як не маніпуляція?Тесла, що тепер в 2 рази більше зробить машин і продасть, раз вона тепер на 2х біржах в Штатах?Чи ти купиш тепер дві Тесли - одну через Насдак, а іншу через СіПі? change_pm Повідомлень: 2579 З нами з: 03.02.16 Подякував: 68 раз. Подякували: 578 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 лис, 2020 14:21 По Теслі... Може я "тупі" питання задаю, але...



Хайп - Тесли і СіПі показує ФОМО і "відсутність" мізків і кричиного мислення у більшості Робінгудерів.



Імхо, колись це закінчиться для більшості дуже боляче...

І ще одне імхо, мізків це не добавить )))) change_pm Повідомлень: 2579 З нами з: 03.02.16 Подякував: 68 раз. Подякували: 578 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 лис, 2020 16:23 change_pm написав: Про біржі в інших країнах я розумію... але тут йде мова про дві біржі в Штатах...



То чому, при появі Тесли в СіПі, її капіталізація повинна вирости?

Що це, як не маніпуляція?



Тесла, що тепер в 2 рази більше зробить машин і продасть, раз вона тепер на 2х біржах в Штатах?



Чи ти купиш тепер дві Тесли - одну через Насдак, а іншу через СіПі? Про біржі в інших країнах я розумію... але тут йде мова про дві біржі в Штатах...То чому, при появі Тесли в СіПі, її капіталізація повинна вирости?Що це, як не маніпуляція?Тесла, що тепер в 2 рази більше зробить машин і продасть, раз вона тепер на 2х біржах в Штатах?Чи ти купиш тепер дві Тесли - одну через Насдак, а іншу через СіПі?



Ты еще не понял, что S&P это не биржа, а индекс?!

Так вот, многие богатенькие фонды и компании покупают только акции компаний, входящих в S&P. Попал в S&P, значит попал в золотую струю. Обосрался - вылетел из S&P, недостоин высокого титула ...

Как во всём остальном. Есть проститутки элитные, статусные. Они стоят и котируются на рынке проституции очень дорого. А есть привокзальные, без статуса, они за стакан водки. И выбирают их джентльмены тоже по своему статусу и по своему кошельку. Так вот, все девушки стремятся в элитные. Вот и Тесла попала в свой элитарный клуб. Теперь дорого. Ты еще не понял, что S&P это не биржа, а индекс?!Так вот, многие богатенькие фонды и компании покупаютакции компаний, входящих в S&P.Попал в S&P, значит попал в золотую струю. Обосрался - вылетел из S&P, недостоин высокого титула ...Как во всём остальном. Есть проститутки элитные, статусные. Они стоят и котируются на рынке проституции очень дорого. А есть привокзальные, без статуса, они за стакан водки. И выбирают их джентльмены тоже по своему статусу и по своему кошельку. Так вот, все девушки стремятся в элитные. Вот и Тесла попала в свой элитарный клуб. Теперь дорого. Libo 2

Повідомлень: 8961 З нами з: 14.11.11 Подякував: 361 раз. Подякували: 4115 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 136137138139 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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