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Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Пон 30 лис, 2020 14:16
airmax78 написав: airmax78 написав: change_pm написав:
Хотів спитати - багато компаній котується на 2х біржах? І яка логіка бути на 2х біржах?
Тобто, завтра, як я писав, Теслу закотують на ДАКсе чи Шанхаї, і акція буде коштувати 2 куе ... бо вже ж на 4х біржах )))
Всі бачать "сусліка", тобто махінацію? Чи котування на 2х біржах додасть продаж нових Тесл? Чи що?
Покупателями акций Тесла являются покупатели автомобилей Тесла или те, кто о них только мечтает. У Тесла в Китае крупнейший завод, а Китай для Тесла крупнейший рынок. При этом пересичным китайцам не так просто инвестировать за пределами Китая. Так что вполне логичный шаг мне кажется.
Если еще на Франкфуртской листинг сделают, то будут торговаться почти как Биткоин: круглосуточно с перерывом только на выходные.
airmax78, ти мене поняв, але не з першого разу)))
Про біржі в інших країнах я розумію... але тут йде мова про дві біржі в Штатах...
То чому, при появі Тесли в СіПі, її капіталізація повинна вирости?
Що це, як не маніпуляція?
Тесла, що тепер в 2 рази більше зробить машин і продасть, раз вона тепер на 2х біржах в Штатах?
Чи ти купиш тепер дві Тесли - одну через Насдак, а іншу через СіПі?
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Додано: Пон 30 лис, 2020 14:21
Може я "тупі" питання задаю, але...
Хайп - Тесли і СіПі показує ФОМО і "відсутність" мізків і кричиного мислення у більшості Робінгудерів.
Імхо, колись це закінчиться для більшості дуже боляче...
І ще одне імхо, мізків це не добавить ))))
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Додано: Пон 30 лис, 2020 16:23
change_pm написав:
Про біржі в інших країнах я розумію... але тут йде мова про дві біржі в Штатах...
То чому, при появі Тесли в СіПі, її капіталізація повинна вирости?
Що це, як не маніпуляція?
Тесла, що тепер в 2 рази більше зробить машин і продасть, раз вона тепер на 2х біржах в Штатах?
Чи ти купиш тепер дві Тесли - одну через Насдак, а іншу через СіПі?
Ты еще не понял, что S&P это не биржа, а индекс?!
Так вот, многие богатенькие фонды и компании покупают только
акции компаний, входящих в S&P.
Попал в S&P, значит попал в золотую струю. Обосрался - вылетел из S&P, недостоин высокого титула ...
Как во всём остальном. Есть проститутки элитные, статусные. Они стоят и котируются на рынке проституции очень дорого. А есть привокзальные, без статуса, они за стакан водки. И выбирают их джентльмены тоже по своему статусу и по своему кошельку. Так вот, все девушки стремятся в элитные. Вот и Тесла попала в свой элитарный клуб. Теперь дорого.
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Libo
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Додано: Пон 30 лис, 2020 17:38
Капитан, че за балет? Почему не было сигнала покинуть корабль? Еле успел сдрыснуть по 588.
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Додано: Пон 30 лис, 2020 17:40
change_pm написав:
П.с. Після закриття ринку Зум подасть результати за 3кв. Цікаво, як у них справи?
Імхо, непоганий кандидат на шорт...
Успели зашортить?
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Додано: Пон 30 лис, 2020 17:59
Libo написав: change_pm написав:
Про біржі в інших країнах я розумію... але тут йде мова про дві біржі в Штатах...
То чому, при появі Тесли в СіПі, її капіталізація повинна вирости?
Що це, як не маніпуляція?
Тесла, що тепер в 2 рази більше зробить машин і продасть, раз вона тепер на 2х біржах в Штатах?
Чи ти купиш тепер дві Тесли - одну через Насдак, а іншу через СіПі?
Ты еще не понял, что S&P это не биржа, а индекс?!
Так вот, многие богатенькие фонды и компании покупают только
акции компаний, входящих в S&P.
Попал в S&P, значит попал в золотую струю. Обосрался - вылетел из S&P, недостоин высокого титула ...
Как во всём остальном. Есть проститутки элитные, статусные. Они стоят и котируются на рынке проституции очень дорого. А есть привокзальные, без статуса, они за стакан водки. И выбирают их джентльмены тоже по своему статусу и по своему кошельку. Так вот, все девушки стремятся в элитные. Вот и Тесла попала в свой элитарный клуб. Теперь дорого.
Так по формі манипуляції я не розібрався... Ну нічого, буває.
Ось нагуглив:
There are 88 overlapping constituents
Percentage of SPY’s 505 holdings also in QQQ: 17%
Percentage of QQQ’s 107 holdings also in SPY: 82%
Походу дєла, як ти яхту не назви, а рахують одне і те ж яблуко по два рази)))
Ох, колись ця вся куйня як лопне)))) болі буде)))
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change_pm
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Додано: Пон 30 лис, 2020 18:02
Gastarbaiter написав:
Успели зашортить
change_pm написав:
П.с. Після закриття ринку Зум подасть результати за 3кв. Цікаво, як у них справи?
Імхо, непоганий кандидат на шорт...
?
Нє, бабла немає))) виходжу з шортів золота і срібла, далі подивимось...
Чекаю, сподіваюсь дочекаюсь, лонг сквізи бичків ))) тоді добавлюсь добивати )))
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