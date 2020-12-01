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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 138139140141
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 20:22

  Libo написав:
  zРадио написав:Штаты следующие. В меньшей степени, но неизбежно



Я вон сегодня иду покупать новую тумбочку - в старую уже деньги не вмещаются, а ты с дурочкой Кристалиной меня кризисами пугаешь. Бросай это постыдное ремесло троля, найди себе интересную работу в здоровом тудовом коллективе.
:lol: :lol: :lol:


Что-то ты путаешься в показаниях, поручик. Деньги ж нельзя сегодня в тумбочке хранить - их нужно тратить хоть на акции, хоть на серебряные ложки :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 22:10

  San написав:я далек от понимания рынка Америки и возможно это абсолютно ок и так было и раньше с включениями всяких фейсбуков и нетфликсов. Я задаюсь вопросом, что включение происходит по достаточно высоким ценникам, когда бумага уже сделала 1000% за год. Что Тесла, что я сейчас обнаружил, что Зум тоже еще не в индексе, и это вопрос времени. Все это меня интересует в контексте держателей пассивных ЕТФ

Интересно, могут ли фонды набирать портфель до официального включения в индекс? Не окажется ли так, что мелкие шпекулянты вроде нас останутся с теслой "па 600" на руках после 21 декабря?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 23:21

  Gastarbaiter написав:
  San написав:я далек от понимания рынка Америки и возможно это абсолютно ок и так было и раньше с включениями всяких фейсбуков и нетфликсов. Я задаюсь вопросом, что включение происходит по достаточно высоким ценникам, когда бумага уже сделала 1000% за год. Что Тесла, что я сейчас обнаружил, что Зум тоже еще не в индексе, и это вопрос времени. Все это меня интересует в контексте держателей пассивных ЕТФ

Интересно, могут ли фонды набирать портфель до официального включения в индекс? Не окажется ли так, что мелкие шпекулянты вроде нас останутся с теслой "па 600" на руках после 21 декабря?

Мне тоже так кажется - странно представить, что крупные фонды сидят и ждут 21 декабря и зеленый свет для покупки)

Хотя, посмотрел компании, которые были включены в прошлый раз 21 сентября (Etsy, Teradyne и Catalent) - все они двигались после этого разнонаправлено, но по итогам 3-х месяцев все в значительном плюсе - что наводит на другую мысль, у фондов явно должен быть какой-то продолжительный промежуток времени для ребалансировки по приемлемым для них ценам.
Macaquinho
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 23:28

Ну что ж, подвожу итоги дня)

Продал защитные для себя активы AT&T (T) и немного Intel (INTC)
Фиксирую небольшую прибыль:
AT&T +7,12%
Intel +9,84%

Купил Nio (NIO) с возможным дальнейшим усреднением, если продолжим падение в ближайшие дни. :roll: Накапливаю денежный баланс под покупку на следующей коррекции.
Macaquinho
 
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