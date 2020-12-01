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Идеи для торговли
на рынках США

Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 138139140141
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 20:22

  Libo написав:
  zРадио написав:Штаты следующие. В меньшей степени, но неизбежно



Я вон сегодня иду покупать новую тумбочку - в старую уже деньги не вмещаются, а ты с дурочкой Кристалиной меня кризисами пугаешь. Бросай это постыдное ремесло троля, найди себе интересную работу в здоровом тудовом коллективе.
:lol: :lol: :lol:


Что-то ты путаешься в показаниях, поручик. Деньги ж нельзя сегодня в тумбочке хранить - их нужно тратить хоть на акции, хоть на серебряные ложки :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 22:10

  San написав:я далек от понимания рынка Америки и возможно это абсолютно ок и так было и раньше с включениями всяких фейсбуков и нетфликсов. Я задаюсь вопросом, что включение происходит по достаточно высоким ценникам, когда бумага уже сделала 1000% за год. Что Тесла, что я сейчас обнаружил, что Зум тоже еще не в индексе, и это вопрос времени. Все это меня интересует в контексте держателей пассивных ЕТФ

Интересно, могут ли фонды набирать портфель до официального включения в индекс? Не окажется ли так, что мелкие шпекулянты вроде нас останутся с теслой "па 600" на руках после 21 декабря?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 23:21

  Gastarbaiter написав:
  San написав:я далек от понимания рынка Америки и возможно это абсолютно ок и так было и раньше с включениями всяких фейсбуков и нетфликсов. Я задаюсь вопросом, что включение происходит по достаточно высоким ценникам, когда бумага уже сделала 1000% за год. Что Тесла, что я сейчас обнаружил, что Зум тоже еще не в индексе, и это вопрос времени. Все это меня интересует в контексте держателей пассивных ЕТФ

Интересно, могут ли фонды набирать портфель до официального включения в индекс? Не окажется ли так, что мелкие шпекулянты вроде нас останутся с теслой "па 600" на руках после 21 декабря?

Мне тоже так кажется - странно представить, что крупные фонды сидят и ждут 21 декабря и зеленый свет для покупки)

Хотя, посмотрел компании, которые были включены в прошлый раз 21 сентября (Etsy, Teradyne и Catalent) - все они двигались после этого разнонаправлено, но по итогам 3-х месяцев все в значительном плюсе - что наводит на другую мысль, у фондов явно должен быть какой-то продолжительный промежуток времени для ребалансировки по приемлемым для них ценам.
Macaquinho
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 23:28

Ну что ж, подвожу итоги дня)

Продал защитные для себя активы AT&T (T) и немного Intel (INTC)
Фиксирую небольшую прибыль:
AT&T +7,12%
Intel +9,84%

Купил Nio (NIO) с возможным дальнейшим усреднением, если продолжим падение в ближайшие дни. :roll: Накапливаю денежный баланс под покупку на следующей коррекции.
Macaquinho
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 23:57

  Macaquinho написав:
  Gastarbaiter написав:[
Интересно, могут ли фонды набирать портфель до официального включения в индекс? Не окажется ли так, что мелкие шпекулянты вроде нас останутся с теслой "па 600" на руках после 21 декабря?

Мне тоже так кажется - странно представить, что крупные фонды сидят и ждут 21 декабря и зеленый свет для покупки)

Хотя, посмотрел компании, которые были включены в прошлый раз 21 сентября (Etsy, Teradyne и Catalent) - все они двигались после этого разнонаправлено, но по итогам 3-х месяцев все в значительном плюсе - что наводит на другую мысль, у фондов явно должен быть какой-то продолжительный промежуток времени для ребалансировки по приемлемым для них ценам.

Думаю, что там масштабы совсем не те были. Ну и среднестатистический робингуд об этих компаниях вряд ли слышал. Поэтому цена между объявлением и фактическим включением была более-менее стабильной. Сейчас же из любого утюга тебе втирают, что нужно тарить Теслу по любой цене, ведь после 21 декабря фонды якобы будут вынуждены ее у тебя выкупать. Не думаю, что фонды все это время сидят в покорном ожидании. Тут уже счет идет не на десятки миллионов, а на миллиарды.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 00:07

я думаю, что купят, в основном, пакетами у институционалов по цене близкой к закрытию перед включением. Скорее всего уже ведутся переговоры. Одним выгодно - взять по цене закрытия, чтобы трекать индекс, вторым - продать огромный пакет без продавливания цены.

зы. Цена покупки слэка сейлзфорсом - $45.54 за акцию
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
San
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 01:11

  San написав:я думаю, что купят, в основном, пакетами у институционалов по цене близкой к закрытию перед включением.


А с каких это пор институционалы начали торговать между собой акциями в обход биржи и устанавливать сами цены? Это Америка, ребята. На биржу С... дети, только на биржу! :P
Что будет после 21-го можно только гадать. История говорит о разных вариантах. Facebook, благодаря включению в индекс, выкарабкался из грязи и стал крутой компанией, другие же, в результате включения, поднялись всего на пару-тройку процентов и на этом заглохли.
Таким образом, мы видим, что главное не в S&P500.
А в чем тогда главное, ребята? :roll:
А главное в том, что мы с вами живем в интереснейшее время - в эпоху перехода человечества на новые источники энергии, новые виды транспорта, новые и эффективные способы хранения энергии. Бесспорно, Тесла тут лидер, самая передовая и технологичная компания. И останется таковой в обозримом будущем. Вот поэтому её так покупают. И мы с вами - мыслители, философы и футуристы - тоже покупаем ее потому, что видим за ней будущее и огромную перспективу для всего человечества. Надеюсь, что после 21-го у Теслы будет все в порядке. Эпоха нефтяры и высоких труб с черным дымом доживает свои последние годы. Их место займет Тесла. И не только.
А кто еще? :roll:
Стало очевидно, что очень серьезные виды на рынок имеет GM с принципиально иными подходами к решению этой проблемы. Возможно и она станет лидеров в своем новом технологическом направлении. Что касается рынка EV, то хороший рынок будут иметь NIO и XPEV, может что-то еще получится у NKLA. В области хранения энергии может что-то прорывное получится у LG.
Пока засеваем. Урожай собирем тогда, когда он станет $$$$$$$обильным. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 11:32

  Libo написав:А главное в том, что мы с вами живем в интереснейшее время - в эпоху перехода человечества на новые источники энергии, новые виды транспорта, новые и эффективные способы хранения энергии. Бесспорно, Тесла тут лидер, самая передовая и технологичная компания. И останется таковой в обозримом будущем. Вот поэтому её так покупают. И мы с вами - мыслители, философы и футуристы - тоже покупаем ее потому, что видим за ней будущее и огромную перспективу для всего человечества. Надеюсь, что после 21-го у Теслы будет все в порядке. Эпоха нефтяры и высоких труб с черным дымом доживает свои последние годы. Их место займет Тесла. И не только.
А кто еще? :roll:
Стало очевидно, что очень серьезные виды на рынок имеет GM с принципиально иными подходами к решению этой проблемы. Возможно и она станет лидеров в своем новом технологическом направлении. Что касается рынка EV, то хороший рынок будут иметь NIO и XPEV, может что-то еще получится у NKLA. В области хранения энергии может что-то прорывное получится у LG.
Пока засеваем. Урожай собирем тогда, когда он станет $$$$$$$обильным. 8)

Вы забыли про Renault, VW, Hyundai и прочих "старичков", которые имеют все шансы задавить Теслу и прочие Нио на рынке EV.
Gastarbaiter
 
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