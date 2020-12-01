Форуми / Фондовий ринок: цінні папери,

індекси, емітенти та інше / Міжнародний фондовий ринок / Идеи для торговли

на рынках США Идеи для торговли на рынках США + Додати

тему Відповісти

на тему Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.

#<1 ... 139140141142> Додано: Вів 01 гру, 2020 20:22 Libo написав: zРадио написав: Штаты следующие. В меньшей степени, но неизбежно



Штаты следующие. В меньшей степени, но неизбежно



Я вон сегодня иду покупать новую тумбочку - в старую уже деньги не вмещаются, а ты с дурочкой Кристалиной меня кризисами пугаешь. Бросай это постыдное ремесло троля, найди себе интересную работу в здоровом тудовом коллективе.

Я вон сегодня иду покупать новую тумбочку - в старую уже деньги не вмещаются, а ты с дурочкой Кристалиной меня кризисами пугаешь. Бросай это постыдное ремесло троля, найди себе интересную работу в здоровом тудовом коллективе.



Что-то ты путаешься в показаниях, поручик. Деньги ж нельзя сегодня в тумбочке хранить - их нужно тратить хоть на акции, хоть на серебряные ложки Что-то ты путаешься в показаниях, поручик. Деньги ж нельзя сегодня в тумбочке хранить - их нужно тратить хоть на акции, хоть на серебряные ложки zРадио

Повідомлень: 8573 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1589 раз. Подякували: 3570 раз. Профіль 10 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 гру, 2020 22:10 San написав: я далек от понимания рынка Америки и возможно это абсолютно ок и так было и раньше с включениями всяких фейсбуков и нетфликсов. Я задаюсь вопросом, что включение происходит по достаточно высоким ценникам, когда бумага уже сделала 1000% за год. Что Тесла, что я сейчас обнаружил, что Зум тоже еще не в индексе, и это вопрос времени. Все это меня интересует в контексте держателей пассивных ЕТФ я далек от понимания рынка Америки и возможно это абсолютно ок и так было и раньше с включениями всяких фейсбуков и нетфликсов. Я задаюсь вопросом, что включение происходит по достаточно высоким ценникам, когда бумага уже сделала 1000% за год. Что Тесла, что я сейчас обнаружил, что Зум тоже еще не в индексе, и это вопрос времени. Все это меня интересует в контексте держателей пассивных ЕТФ

Интересно, могут ли фонды набирать портфель до официального включения в индекс? Не окажется ли так, что мелкие шпекулянты вроде нас останутся с теслой "па 600" на руках после 21 декабря? Интересно, могут ли фонды набирать портфель до официального включения в индекс? Не окажется ли так, что мелкие шпекулянты вроде нас останутся с теслой "па 600" на руках после 21 декабря? Gastarbaiter Повідомлень: 1794 З нами з: 26.02.18 Подякував: 523 раз. Подякували: 299 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 гру, 2020 23:21 Gastarbaiter написав: San написав: я далек от понимания рынка Америки и возможно это абсолютно ок и так было и раньше с включениями всяких фейсбуков и нетфликсов. Я задаюсь вопросом, что включение происходит по достаточно высоким ценникам, когда бумага уже сделала 1000% за год. Что Тесла, что я сейчас обнаружил, что Зум тоже еще не в индексе, и это вопрос времени. Все это меня интересует в контексте держателей пассивных ЕТФ я далек от понимания рынка Америки и возможно это абсолютно ок и так было и раньше с включениями всяких фейсбуков и нетфликсов. Я задаюсь вопросом, что включение происходит по достаточно высоким ценникам, когда бумага уже сделала 1000% за год. Что Тесла, что я сейчас обнаружил, что Зум тоже еще не в индексе, и это вопрос времени. Все это меня интересует в контексте держателей пассивных ЕТФ

Интересно, могут ли фонды набирать портфель до официального включения в индекс? Не окажется ли так, что мелкие шпекулянты вроде нас останутся с теслой "па 600" на руках после 21 декабря? Интересно, могут ли фонды набирать портфель до официального включения в индекс? Не окажется ли так, что мелкие шпекулянты вроде нас останутся с теслой "па 600" на руках после 21 декабря?

Мне тоже так кажется - странно представить, что крупные фонды сидят и ждут 21 декабря и зеленый свет для покупки)



Хотя, посмотрел компании, которые были включены в прошлый раз 21 сентября (Etsy, Teradyne и Catalent) - все они двигались после этого разнонаправлено, но по итогам 3-х месяцев все в значительном плюсе - что наводит на другую мысль, у фондов явно должен быть какой-то продолжительный промежуток времени для ребалансировки по приемлемым для них ценам. Мне тоже так кажется - странно представить, что крупные фонды сидят и ждут 21 декабря и зеленый свет для покупки)Хотя, посмотрел компании, которые были включены в прошлый раз 21 сентября (Etsy, Teradyne и Catalent) - все они двигались после этого разнонаправлено, но по итогам 3-х месяцев все в значительном плюсе - что наводит на другую мысль, у фондов явно должен быть какой-то продолжительный промежуток времени для ребалансировки по приемлемым для них ценам. Macaquinho Повідомлень: 16 З нами з: 10.04.20 Подякував: 24 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 гру, 2020 23:28



Продал защитные для себя активы AT&T (T) и немного Intel (INTC)

Фиксирую небольшую прибыль:

AT&T +7,12%

Intel +9,84%



Купил Nio (NIO) с возможным дальнейшим усреднением, если продолжим падение в ближайшие дни. Накапливаю денежный баланс под покупку на следующей коррекции. Ну что ж, подвожу итоги дня)Продал защитные для себя активы AT&T (T) и немного Intel (INTC)Фиксирую небольшую прибыль:AT&T +7,12%Intel +9,84%Купил Nio (NIO) с возможным дальнейшим усреднением, если продолжим падение в ближайшие дни.Накапливаю денежный баланс под покупку на следующей коррекции. Macaquinho Повідомлень: 16 З нами з: 10.04.20 Подякував: 24 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 гру, 2020 23:57 Macaquinho написав: Gastarbaiter написав: [

Интересно, могут ли фонды набирать портфель до официального включения в индекс? Не окажется ли так, что мелкие шпекулянты вроде нас останутся с теслой "па 600" на руках после 21 декабря? Интересно, могут ли фонды набирать портфель до официального включения в индекс? Не окажется ли так, что мелкие шпекулянты вроде нас останутся с теслой "па 600" на руках после 21 декабря?

Мне тоже так кажется - странно представить, что крупные фонды сидят и ждут 21 декабря и зеленый свет для покупки)



Хотя, посмотрел компании, которые были включены в прошлый раз 21 сентября (Etsy, Teradyne и Catalent) - все они двигались после этого разнонаправлено, но по итогам 3-х месяцев все в значительном плюсе - что наводит на другую мысль, у фондов явно должен быть какой-то продолжительный промежуток времени для ребалансировки по приемлемым для них ценам. Мне тоже так кажется - странно представить, что крупные фонды сидят и ждут 21 декабря и зеленый свет для покупки)Хотя, посмотрел компании, которые были включены в прошлый раз 21 сентября (Etsy, Teradyne и Catalent) - все они двигались после этого разнонаправлено, но по итогам 3-х месяцев все в значительном плюсе - что наводит на другую мысль, у фондов явно должен быть какой-то продолжительный промежуток времени для ребалансировки по приемлемым для них ценам.

Думаю, что там масштабы совсем не те были. Ну и среднестатистический робингуд об этих компаниях вряд ли слышал. Поэтому цена между объявлением и фактическим включением была более-менее стабильной. Сейчас же из любого утюга тебе втирают, что нужно тарить Теслу по любой цене, ведь после 21 декабря фонды якобы будут вынуждены ее у тебя выкупать. Не думаю, что фонды все это время сидят в покорном ожидании. Тут уже счет идет не на десятки миллионов, а на миллиарды. Думаю, что там масштабы совсем не те были. Ну и среднестатистический робингуд об этих компаниях вряд ли слышал. Поэтому цена между объявлением и фактическим включением была более-менее стабильной. Сейчас же из любого утюга тебе втирают, что нужно тарить Теслу по любой цене, ведь после 21 декабря фонды якобы будут вынуждены ее у тебя выкупать. Не думаю, что фонды все это время сидят в покорном ожидании. Тут уже счет идет не на десятки миллионов, а на миллиарды. Gastarbaiter Повідомлень: 1794 З нами з: 26.02.18 Подякував: 523 раз. Подякували: 299 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 гру, 2020 00:07 я думаю, что купят, в основном, пакетами у институционалов по цене близкой к закрытию перед включением. Скорее всего уже ведутся переговоры. Одним выгодно - взять по цене закрытия, чтобы трекать индекс, вторым - продать огромный пакет без продавливания цены.



зы. Цена покупки слэка сейлзфорсом - $45.54 за акцию ..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)

now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian e X change San

Повідомлень: 33294 З нами з: 08.04.08 Подякував: 2280 раз. Подякували: 2543 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 гру, 2020 01:11 San написав: я думаю, что купят, в основном, пакетами у институционалов по цене близкой к закрытию перед включением. я думаю, что купят, в основном, пакетами у институционалов по цене близкой к закрытию перед включением.



А с каких это пор институционалы начали торговать между собой акциями в обход биржи и устанавливать сами цены? Это Америка, ребята. На биржу С... дети, только на биржу!

Что будет после 21-го можно только гадать. История говорит о разных вариантах. Facebook, благодаря включению в индекс, выкарабкался из грязи и стал крутой компанией, другие же, в результате включения, поднялись всего на пару-тройку процентов и на этом заглохли.

Таким образом, мы видим, что главное не в S&P500.

А в чем тогда главное, ребята?

А главное в том, что мы с вами живем в интереснейшее время - в эпоху перехода человечества на новые источники энергии, новые виды транспорта, новые и эффективные способы хранения энергии. Бесспорно, Тесла тут лидер, самая передовая и технологичная компания. И останется таковой в обозримом будущем. Вот поэтому её так покупают. И мы с вами - мыслители, философы и футуристы - тоже покупаем ее потому, что видим за ней будущее и огромную перспективу для всего человечества. Надеюсь, что после 21-го у Теслы будет все в порядке. Эпоха нефтяры и высоких труб с черным дымом доживает свои последние годы. Их место займет Тесла. И не только.

А кто еще?

Стало очевидно, что очень серьезные виды на рынок имеет GM с принципиально иными подходами к решению этой проблемы. Возможно и она станет лидеров в своем новом технологическом направлении. Что касается рынка EV, то хороший рынок будут иметь NIO и XPEV, может что-то еще получится у NKLA. В области хранения энергии может что-то прорывное получится у LG.

Пока засеваем. Урожай собирем тогда, когда он станет $$$$$$$обильным. А с каких это пор институционалы начали торговать между собой акциями в обход биржи и устанавливать сами цены? Это Америка, ребята. На биржу С... дети, только на биржу!Что будет после 21-го можно только гадать. История говорит о разных вариантах. Facebook, благодаря включению в индекс, выкарабкался из грязи и стал крутой компанией, другие же, в результате включения, поднялись всего на пару-тройку процентов и на этом заглохли.Таким образом, мы видим, что главное не в S&P500.А в чем тогда главное, ребята?А главное в том, что мы с вами живем в интереснейшее время - в эпоху перехода человечества на новые источники энергии, новые виды транспорта, новые и эффективные способы хранения энергии. Бесспорно, Тесла тут лидер, самая передовая и технологичная компания. И останется таковой в обозримом будущем. Вот поэтому её так покупают. И мы с вами - мыслители, философы и футуристы - тоже покупаем ее потому, что видим за ней будущее и огромную перспективу для всего человечества. Надеюсь, что после 21-го у Теслы будет все в порядке. Эпоха нефтяры и высоких труб с черным дымом доживает свои последние годы. Их место займет Тесла. И не только.А кто еще?Стало очевидно, что очень серьезные виды на рынок имеет GM с принципиально иными подходами к решению этой проблемы. Возможно и она станет лидеров в своем новом технологическом направлении. Что касается рынка EV, то хороший рынок будут иметь NIO и XPEV, может что-то еще получится у NKLA. В области хранения энергии может что-то прорывное получится у LG.Пока засеваем. Урожай собирем тогда, когда он станет $$$$$$$обильным. Libo 2

Повідомлень: 8972 З нами з: 14.11.11 Подякував: 362 раз. Подякували: 4120 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 гру, 2020 11:32 Libo написав: А главное в том, что мы с вами живем в интереснейшее время - в эпоху перехода человечества на новые источники энергии, новые виды транспорта, новые и эффективные способы хранения энергии. Бесспорно, Тесла тут лидер, самая передовая и технологичная компания. И останется таковой в обозримом будущем. Вот поэтому её так покупают. И мы с вами - мыслители, философы и футуристы - тоже покупаем ее потому, что видим за ней будущее и огромную перспективу для всего человечества. Надеюсь, что после 21-го у Теслы будет все в порядке. Эпоха нефтяры и высоких труб с черным дымом доживает свои последние годы. Их место займет Тесла. И не только.

А кто еще?

Стало очевидно, что очень серьезные виды на рынок имеет GM с принципиально иными подходами к решению этой проблемы. Возможно и она станет лидеров в своем новом технологическом направлении. Что касается рынка EV, то хороший рынок будут иметь NIO и XPEV, может что-то еще получится у NKLA. В области хранения энергии может что-то прорывное получится у LG.

Пока засеваем. Урожай собирем тогда, когда он станет $$$$$$$обильным. А главное в том, что мы с вами живем в интереснейшее время - в эпоху перехода человечества на новые источники энергии, новые виды транспорта, новые и эффективные способы хранения энергии. Бесспорно, Тесла тут лидер, самая передовая и технологичная компания. И останется таковой в обозримом будущем. Вот поэтому её так покупают. И мы с вами - мыслители, философы и футуристы - тоже покупаем ее потому, что видим за ней будущее и огромную перспективу для всего человечества. Надеюсь, что после 21-го у Теслы будет все в порядке. Эпоха нефтяры и высоких труб с черным дымом доживает свои последние годы. Их место займет Тесла. И не только.А кто еще?Стало очевидно, что очень серьезные виды на рынок имеет GM с принципиально иными подходами к решению этой проблемы. Возможно и она станет лидеров в своем новом технологическом направлении. Что касается рынка EV, то хороший рынок будут иметь NIO и XPEV, может что-то еще получится у NKLA. В области хранения энергии может что-то прорывное получится у LG.Пока засеваем. Урожай собирем тогда, когда он станет $$$$$$$обильным.

Вы забыли про Renault, VW, Hyundai и прочих "старичков", которые имеют все шансы задавить Теслу и прочие Нио на рынке EV. Вы забыли про Renault, VW, Hyundai и прочих "старичков", которые имеют все шансы задавить Теслу и прочие Нио на рынке EV. Gastarbaiter Повідомлень: 1794 З нами з: 26.02.18 Подякував: 523 раз. Подякували: 299 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 гру, 2020 12:47 San написав: я думаю, что купят, в основном, пакетами у институционалов по цене близкой к закрытию перед включением. я думаю, что купят, в основном, пакетами у институционалов по цене близкой к закрытию перед включением.

Правильно San думаєш, ніхто великі об"єми з біржи брати не буде. Все візьмуть через dark pool і це не є порушенням.

https://www.google.com/search?source=hp ... gle+Search



Чи може Маск їм друкане якусь кількість акцій по обумовленій ціні. Баффет так само купляв акції Барік Голд, йому зробили допку.



Ніхто у інвесторів з 5-100-1000 акцій викупляти їх не буде. Це ринок великих капіталів, десятиріч корупції і так далі.

Лошизм - це думати, що тебе пустили на ринок, шоб ти заробив. Якщо б так було, тоді всі володіли б однаковою кільстю акцій, а не так як зараз:

10% інвесторів володіють 80% ринку.

Libo написав: А с каких это пор институционалы начали торговать между собой акциями в обход биржи и устанавливать сами цены? Это Америка, ребята. На биржу С... дети, только на биржу!

Что будет после 21-го можно только гадать. История говорит о разных вариантах. Facebook, благодаря включению в индекс, выкарабкался из грязи и стал крутой компанией, другие же, в результате включения, поднялись всего на пару-тройку процентов и на этом заглохли.

Таким образом, мы видим, что главное не в S&P500.

А в чем тогда главное, ребята?

А главное в том, что мы с вами живем в интереснейшее время - в эпоху перехода человечества на новые источники энергии, новые виды транспорта, новые и эффективные способы хранения энергии. Бесспорно, Тесла тут лидер, самая передовая и технологичная компания. И останется таковой в обозримом будущем. Вот поэтому её так покупают. И мы с вами - мыслители, философы и футуристы - тоже покупаем ее потому, что видим за ней будущее и огромную перспективу для всего человечества. Надеюсь, что после 21-го у Теслы будет все в порядке. Эпоха нефтяры и высоких труб с черным дымом доживает свои последние годы. Их место займет Тесла. И не только.

А кто еще?

Стало очевидно, что очень серьезные виды на рынок имеет GM с принципиально иными подходами к решению этой проблемы. Возможно и она станет лидеров в своем новом технологическом направлении. Что касается рынка EV, то хороший рынок будут иметь NIO и XPEV, может что-то еще получится у NKLA. В области хранения энергии может что-то прорывное получится у LG.

Пока засеваем. Урожай собирем тогда, когда он станет $$$$$$$обильным. А с каких это пор институционалы начали торговать между собой акциями в обход биржи и устанавливать сами цены? Это Америка, ребята. На биржу С... дети, только на биржу!Что будет после 21-го можно только гадать. История говорит о разных вариантах. Facebook, благодаря включению в индекс, выкарабкался из грязи и стал крутой компанией, другие же, в результате включения, поднялись всего на пару-тройку процентов и на этом заглохли.Таким образом, мы видим, что главное не в S&P500.А в чем тогда главное, ребята?А главное в том, что мы с вами живем в интереснейшее время - в эпоху перехода человечества на новые источники энергии, новые виды транспорта, новые и эффективные способы хранения энергии. Бесспорно, Тесла тут лидер, самая передовая и технологичная компания. И останется таковой в обозримом будущем. Вот поэтому её так покупают. И мы с вами - мыслители, философы и футуристы - тоже покупаем ее потому, что видим за ней будущее и огромную перспективу для всего человечества. Надеюсь, что после 21-го у Теслы будет все в порядке. Эпоха нефтяры и высоких труб с черным дымом доживает свои последние годы. Их место займет Тесла. И не только.А кто еще?Стало очевидно, что очень серьезные виды на рынок имеет GM с принципиально иными подходами к решению этой проблемы. Возможно и она станет лидеров в своем новом технологическом направлении. Что касается рынка EV, то хороший рынок будут иметь NIO и XPEV, может что-то еще получится у NKLA. В области хранения энергии может что-то прорывное получится у LG.Пока засеваем. Урожай собирем тогда, когда он станет $$$$$$$обильным.

Лібо, припиняй бухати. Ейфорія колись скінчиться, головне, шоб тобі свої акцію на ведмежому ринку продавати не довелось. Тоді буде не до хайпу )))



зі. Імхо, я допускаю, ріст ставки ФРС в 1 кв 21 року і тоді рісту ринку прийде пісєц. Правильно San думаєш, ніхто великі об"єми з біржи брати не буде. Все візьмуть через dark pool і це не є порушенням.Чи може Маск їм друкане якусь кількість акцій по обумовленій ціні. Баффет так само купляв акції Барік Голд, йому зробили допку.Ніхто у інвесторів з 5-100-1000 акцій викупляти їх не буде. Це ринок великих капіталів, десятиріч корупції і так далі.Лошизм - це думати, що тебе пустили на ринок, шоб ти заробив. Якщо б так було, тоді всі володіли б однаковою кільстю акцій, а не так як зараз:10% інвесторів володіють 80% ринку.Лібо, припиняй бухати. Ейфорія колись скінчиться, головне, шоб тобі свої акцію на ведмежому ринку продавати не довелось. Тоді буде не до хайпу )))зі. Імхо, я допускаю, ріст ставки ФРС в 1 кв 21 року і тоді рісту ринку прийде пісєц. change_pm Повідомлень: 2589 З нами з: 03.02.16 Подякував: 68 раз. Подякували: 579 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 гру, 2020 12:58 Macaquinho написав: Ну что ж, подвожу итоги дня)



Продал защитные для себя активы AT&T (T) и немного Intel (INTC)

Фиксирую небольшую прибыль:

AT&T +7,12%

Intel +9,84%



Купил Nio (NIO) с возможным дальнейшим усреднением, если продолжим падение в ближайшие дни. Накапливаю денежный баланс под покупку на следующей коррекции. Ну что ж, подвожу итоги дня)Продал защитные для себя активы AT&T (T) и немного Intel (INTC)Фиксирую небольшую прибыль:AT&T +7,12%Intel +9,84%с возможным дальнейшим усреднением, если продолжим падение в ближайшие дни.Накапливаю денежный баланс под покупку на следующей коррекции.

Делістінга я так розумію не боїшся?



Імхо, Трамп ще президент, так що може бути що завгодно... Делістінга я так розумію не боїшся?Імхо, Трамп ще президент, так що може бути що завгодно... change_pm Повідомлень: 2589 З нами з: 03.02.16 Подякував: 68 раз. Подякували: 579 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 139140141142> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: ТупУм