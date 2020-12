Додано: Сер 02 гру, 2020 00:07

я думаю, что купят, в основном, пакетами у институционалов по цене близкой к закрытию перед включением. Скорее всего уже ведутся переговоры. Одним выгодно - взять по цене закрытия, чтобы трекать индекс, вторым - продать огромный пакет без продавливания цены.



зы. Цена покупки слэка сейлзфорсом - $45.54 за акцию