Идеи для торговли на рынках США
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Додано: Сер 02 гру, 2020 13:26
Libo написав: San написав:
я думаю, что купят, в основном, пакетами у институционалов по цене близкой к закрытию перед включением.
А с каких это пор институционалы начали торговать между собой акциями в обход биржи и устанавливать сами цены? Это Америка, ребята. На биржу С... дети, только на биржу!
Это after-hours trading на биржах и OTC.
Приходилось по работе немного сталкиваться с MarketAxess (крупнейшая OTC площадка в штатах) - L2 фид по одним только бондам это мегабайты трафика и десятки тысяч ордеров в секунду
Объемы - ввиду специфики наших задач ордера меньше чем на 50000 бондов как правило вообще игнорировались как незначительные и ни на что не влияющие.
Что там именно с акциями специально не интересовался, но думаю что +/- то-же самое что и с бондами.
candle645
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Додано: Сер 02 гру, 2020 15:54
Libo написав:
:shock:
Відповім....
Ну ви понілі, що на самому ділі цікавить Маска, тільки бабло в своїй кишені)))
Я не знаю звичайно, яка програма мотивації у Теслі, але імхо навряд чи сама найкраща в світі...
І є ще один варіант, я писав про це вже. Ніхто дорогу Теслу в індекс брати не буде, і також купляти в фонди на хаях )))
Тому можна очікувати невеличкий лонг сквіз. Я на ринку нещодавно, вже про таке чув, але не бачив.
Може незабаром побачу ???
change_pm
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Додано: Сер 02 гру, 2020 15:57
Palantir slides 10% after Morgan Stanley warns on negative risk-reward profile
Ну ви понілі... лемінгів, затарених на хаях, поздоровляю )))
change_pm
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Додано: Сер 02 гру, 2020 16:04
Що сьогодні продаємо з сектору EV? Шкода, що двіж на премаркеті пропустив, але імхо кудись можна стати прокатитись.
Голосуємо за: NIO TSLA XPEV LI
change_pm
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Додано: Сер 02 гру, 2020 16:14
change_pm написав:
Що сьогодні продаємо з сектору EV? Шкода, що двіж на премаркеті пропустив, але імхо кудись можна стати прокатитись.
Голосуємо за:
NIO
TSLA
XPEV
LI
Думаю, что еще успеете на разбор остатков Зума.
Gastarbaiter
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Додано: Сер 02 гру, 2020 16:20
Взвод, отставить панику!
Libo
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Додано: Сер 02 гру, 2020 16:39
Ловим момент и добираем еще чуток Теслы?
Кто за? Против, воздержались?
Libo
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Додано: Сер 02 гру, 2020 16:40
Libo написав:
Ловим момент и
добираем еще чуток Теслы
?
Кто за? Против, воздержались?
Давай-давай, Маск тобі дякую скаже ))) ну, і хлопці з Уол-Стріт, за бонуси...
change_pm
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